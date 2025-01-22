الخطيب تفقد أعمال الترميم في مقر المجلس الشيعي على طريق المطار

Advertisement

تابع نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اليوم، أعمال الترميم الجارية في مقر المجلس على طريق المطار، نتيجة الاضرار التي تسبب بها العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية.وقام الخطيب بجولة على أقسام المجلس واطلع على الاصلاحات الضرورية والعاجلة التي جرت، فيما الاضرار البالغة التي قدرها مهندسو المجلس بنحو 250 الف دولار ما زالت تنتظر توافر الاموال اللازمة لهذا الغرض.وتبين ان بعض الاقسام يفترض هدمها واعادة بنائها من جديد، نتيجة الاضرار البالغة فيها، بفعل الغارة التي استهدفت مبنى مجاورا لمقر المجلس.وكان العلامة الخطيب استقبل الشيخ علي بحسون ممثل المرجع الشيعي الشيخ بشير النجفي، وتم التداول في عدد من الشؤون الدينية والحياتية.والتقى العلامة الخطيب عددا من العلماء وبحث معهم في عدد من الشؤون العامة. (الوكالة الوطنية)