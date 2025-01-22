الريجي تبدأ بتسلّم محاصيل التبغ في البقاع... وهذا ما أعلنه المزارعون

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ونقلت "الريجي" في بيان عن المزارعين، "ارتياحهم إلى الأسعار والإجراءات التي اعتمدتها الإدارة مراعاة للمزارعين الذين تضرروا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".وتوقعت الادارة الحصر أن تستمر عملية الشراء نحو شهر.