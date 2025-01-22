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لبنان

الريجي تبدأ بتسلّم محاصيل التبغ في البقاع... وهذا ما أعلنه المزارعون

Lebanon 24
22-01-2025 | 12:11
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 بدأت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" اليوم عملية تسلّم محاصيل التبغ من مزارعي البقاع.

ونقلت "الريجي" في بيان عن المزارعين، "ارتياحهم إلى الأسعار والإجراءات التي اعتمدتها الإدارة مراعاة للمزارعين الذين تضرروا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".
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وتوقعت الادارة الحصر أن تستمر عملية الشراء نحو شهر.
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