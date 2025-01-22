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لبنان

لقاء عون - سلام.. على ماذا تفاهما؟

Lebanon 24
22-01-2025 | 14:34
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كشفت مصادر مطلعة على لقاء عون - سلام، اليوم الأربعاء، أنّ "الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام أثناء لقائهما في بعبدا تفاهما على مسار تشكيل الحكومة لا سيما وأن رئيس الجمهورية يعرب عن احترامه للدستور ولصلاحيات رئيس الحكومة المكلف".
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وبحسب المصادر، "لا خلاف بين الرجلين وهما متفقان على اتباع نهج جديد في تشكيل الحكومة مختلف عن السابق". (الجديد)
 
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