توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة ومؤسسة ELEVATE

Advertisement

تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة ممثلة بالوزير القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع ورئيس مؤسسة ELEVATE السيد كريستيان عطية ولا سيما أن المؤسسة تشكل حالة ثقافية تقوم على فكرة رعاية ودعم كل من يعمل على تعزيز الثقافة عامة سيما ثقافة التعليم ومساعدة الاخر.يشار الى أن المؤسسة تهتم ايضاً في مجال تحضير الطلاب لتقديم امتحانات الدخول الى مختلف الجامعات ومنها مباراة الدخول SAT امتحان الدخول لكلية الطب في الجامعة اليسوعية وفي الجامعة العربية وغيرها من الجامعات .تتضمن الاتفاقية رعاية وزارة الثقافة ودعمها لعمل المؤسسة وفق الإمكانات المتاحة بهدف تعميم ثقافة مساعدة الاخر في مجال تأهيله وتحضيره لإكمال عملية التحصيل العلمي ونشر ثقافة التعليم ومساندة الطالب للطالب الآخر.كما تشارك المؤسسة في النشاطات الثقافية المحلية والوطنية والمهرجانات الثقافية والفنية والتراثية على انواعها لاسيما تلك التي تقيمها وزارة الثقافة او تساهم فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة وتضع على المنشورات المرتبطة بالثقافة شعار الوزارة (LOGO) للاشارة الى ان العمل يتم بالتعاون مع وزارة الثقافة.