في بلدة جنوبيّة... دبابات إسرائيليّة وإطلاق نار واقتحام منازل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوّة اسرائيلية معززة بـ4 دبابات وجرافة وناقلات جند وآليات اخرى، توغلت في حيّ رأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل، وقامت بتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها.

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كذلك، سُمِعَت أصوات رشقات نارية خلال عمليات التمشيط داخل أحياء البلدة.