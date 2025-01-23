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لبنان

في بلدة جنوبيّة... دبابات إسرائيليّة وإطلاق نار واقتحام منازل

Lebanon 24
23-01-2025 | 05:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوّة اسرائيلية معززة بـ4 دبابات وجرافة وناقلات جند وآليات اخرى، توغلت في حيّ رأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل، وقامت بتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها.
 
 
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كذلك، سُمِعَت أصوات رشقات نارية خلال عمليات التمشيط داخل أحياء البلدة.
 
 
 

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