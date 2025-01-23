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لبنان

شيخ العقل عزى بوالدة الأمير الوليد بن طلال والتقى كفوري

Lebanon 24
23-01-2025 | 10:51
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قدم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى ووفد كبير من المشايخ والمسؤولين من مشيخة العقل والمجلس المذهبي ومؤسسة "العرفان التوحيدية"، التعازي بوالدة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود شقيقة الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، في مركز "البيال" اليوم. 
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وضم الوفد أعضاء من مجلس إدارة المجلس المذهبي ورئيس مؤسسة "العرفان التوحيدية" الشيخ نزيه رافع ومشايخ ومسؤولين في مديريتي المجلس ومشيخة العقل ومستشارين.


وفي دار الطائفة في بيروت، استقبل أبي المنى متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري، على رأس وفد كنسي من المطرانية، ضم: رئيس الديوان الأب ابراهيم سعد، كاهن راشيا الفخار والماري والفرديس الأب فخري مراد، الأب نيكتاريوس اركيلوس، والشماس الياس تامر.

تناول البحث، خلال اللقاء، قضايا روحية إسلامية - مسيحية عامة، وسبل تعزيز التضامن الأخوي بين اللبنانيين عموما وأبناء الطوائف في الجنوب خصوصا.
وقدم كفوري إلى شيخ العقل مجموعة من الكتب حول تاريخ كنيسة أنطاكيا للكاتب الدكتور أسد رستم.

وبعد اللقاء، قال كفوري: "إنها زيارة للسلام وسؤال الخاطر لصاحب السماحة، لا سيما أنها تربطنا بسماحته علاقة شخصية وتاريخية على مستوى الطائفتين، خصوصا في منطقتي الجنوب ووادي التيم وأيضا في الشوف، ونحن وطائفة الموحدين حال واحدة منذ زمن طويل".


كما استقبل شيخ العقل المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الجديد نزيه حمود، يرافقه النقابي أكرم عربي، وتهدف الزيارة إلى وضع أبي المنى بأوضاع المؤسسة. 

وتمنى أبي المنى لحمود "التوفيق في مهامه الجديدة وخدمة الموظفين".

 كما استقبل شيخ العقل عضو المجلس المذهبي أيوب الجردي، ثم ترأس اجتماعا للجنة الأوقاف في المجلس المذهبي بحضور رئيسها المحامي حمادة حمادة والاعضاء.  


وعزى شيخ العقل على رأس وفد، في دار الطائفة، بالراحل فؤاد الديب العود.


وفي دارته في شانيه، استقبل وفدا من آل الصايغ، بحضور مفوض التعبئة في الحزب التقدمي الاشتراكي عصام الصايغ ووكيل داخلية الجرى جنبلاط غريزي، ووفداً من آل فيصل من عين دارة.
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