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لبنان

بحرفية عالية.. المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية توقف مطلق نار

Lebanon 24
23-01-2025 | 14:43
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وبتاريخ 19-01-2025، أقدم المدعو: ب. ف. (مواليد عام 1988، لبناني) على طرد ذويه من منزله الكائن في محلة زيتون-كسروان، وإطلاق النار بشكل عشوائي من الشّرفة مهدّدًا بذلك السّلامة العامة والسكّان المحيطين به، وهو يعاني من اضطرابات نفسية، ويتعاطى المخدّرات منذ فترة طويلة.
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أعطيت الأوامر للمجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة للعمل على توقيفه.

 على الفور، توجّهت دورية إلى المكان، وبعد حوالي /3/ ساعات من المفاوضات معه لإقناعه بتسليم نفسه، تمكّنت بعد مداهمة المنزل، وبحرفيّة عالية، من توقيفه وضبط السلاح الذي بحوزته من دون تعريض أي شخص للإيذاء.

بتفتيش منزله، عُثِرَ على كمية من المخدّرات والأدوية المخدّرة، وعلى قنابل مولوتوف.

أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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