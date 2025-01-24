إتّصالات تحذيريّة من العدوّ الإسرائيليّ... هذا مضمونها

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صدر عن بلدية بني حيان البيان التالي:"الأهل الكرامعمد العدو الإسرائيلي إلى إجراء إتصالات تحذيرية برؤساء ومخاتير قرى الحافة الأمامية في القطاع الشرقي وطلب منهم عدم التوجه إلى البلدات قبل انسحابه منها،لذا نهيب بأهلنا الكرام عدم القيام بأي خطوة قبل صدور بيان رسمي واضح من البلدية التي بدورها تنسق بشكل يومي مع الجيش اللبناني لضمان العودة الآمنة للجميع.يُرجى الإلتزام حفاظاً على حياة الجميع وما العودة إلّا صبر ساعة".