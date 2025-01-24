تقريرٌ إسرائيليّ: المستوطنون خائفون من "حزب الله"

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تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن خشية من عودة حزب الله للتواجد في منطقة السياج الحدودي، وذلك مع بداية الأسبوع المقبل حيث يفترض أن ينتهي وقف إطلاق النار مع الحزب، مع انتهاء مهلة الـ60 يوماً بعد التوصل للاتفاق.ونقلت "القناة الـ14 الإسرائيلية" عن رئيس منتدى بلدات خط المواجهة في الشمال موشيه دافيدوفيتش، أنّ "هناك خشية من اليوم التالي"، ولذلك "نعتقد أنّ الجيش الإسرائيلي سيبقى في نفس النقاط التي يتواجد فيها حالياً داخل لبنان على الأقل لمدة سنة"، مضيفاً أنّه إلى جانب الاستعدادات للعودة إلى المنازل، الكثير من السكان لا تزال لديهم حالياً خشية من عودة حزب الله إلى السياج الحدودي ويضعضع أمنهم.بدوره، أكد رئيس المجلس المحلي في الجولان أور كالنر، الاستعداد لجولة لنهاية وقف إطلاق النار، مطالباً الحكومة الإسرائيلية "القيام بكل شيء من أجل أن يفهم الطرف الثاني بصورة قاطعة أنهم غير مستعدين للعودة إلى الوراء"، مشيراً إلى أنّه إذا قام حزب الله بأمور نابعة من ارتباك سنجبي ثمناً باهظاً جداً.وقال رئيس مجلس شلومي غابي نعمان، إنّ كل موضوع المنطقة الأمنية داخل الأراضي اللبنانية هو "أمر واجب ومطلوب، وأنتظر وأؤمن أنّ الجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلى الحدود الإسرائيلية، خاصة في البلدات المحاذية للسياج الحدودي".وتابع: "اختبار النتيجة سيكون بعد عدة أيام، وما نأمله هو عدم اشتعال الشمال من جديد ويعود السكان إلى منازلهم في بداية أذار هذه السنة كما تخطط الحكومة". (الميادين)