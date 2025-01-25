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لبنان
وزارة الزراعة تُحدّد السعر التوجيهي لكيلو الحليب الطازج
Lebanon 24
25-01-2025
|
06:56
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أعلنت وزارة الزراعة عن تحديد السعر التوجيهي لكيلو الحليب الطازج بمبلغ 0.70 دولار أميركي، وقالت: "يأتي هذا الاعلان بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية مع ممثلي مربي الأبقار الحلوب وأصحاب مصانع الحليب، حيث تم الاتفاق على وضع آلية تضمن مصلحة جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع الحيوي، حرصاً على دعم قطاع تربية المواشي لإنتاج الحليب، وضمان استمرارية عمل المربين وتعزيز الأمن الغذائي الوطني".
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ودعت الوزارة كافة الأطراف المعنية، من مزارعين ومصانع الحليب، إلى التزام السعر التوجيهي لما فيه خير القطاع والمستهلك.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنها "مستمرة في جهودها للحد من التهريب ومكافحة الغش في تصنيع الألبان والأجبان، بما يضمن التزام المنتجين بالمواصفات القياسية اللبنانية، وجودة وسلامة المنتج بالتعاون مع الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية لضمان حماية المستهلك ودعم الإنتاج المحلي".
وختمت: "إن وزارة الزراعة تؤكد التزامها الدائم دعم المربين والمزارعين، وتعزيز استدامة القطاع الزراعي بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين".
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