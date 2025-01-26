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لبنان

بالفيديو.. الجيش الإسرائيليّ يعتقل مواطنين في بلدة حولا

Lebanon 24
26-01-2025 | 01:20
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اعتقلت قوات العدو الإسرائيليّ، صباح الأحد، شخصين من بلدة حولا - جنوب لبنان وذلك إبان دخول الأهالي إلى البلدة رغم انتشار القوات الإسرائيلية فيها.
 
 
وكان أهالي حولا وبلدات أخرى مثل كفركلا والطيبة وعيتا الشعب، دخلوا إلى مناطقهم صباحاً مع انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها ضمن اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل.
 
 
وتمكن لبنانيون من الدخول إلى بلدة كفركلا في جنوب لبنان رغم وجود القوات الإسرائيلية فيها.


وعلم "لبنان24" أنّه تم تسجيل 5 إصابات بين أهالي البلدة إثر تعرضهم لإطلاق نار إسرائيليّ. 
 
 
وفي حولا، أفادت المعلومات عن إصابة مواطن لبناني بجروح نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي.


أما في عيتا الشعب، فقد استطاع المواطنون الدخول إلى بلدتهم سيراً على الأقدام وعبر سياراتهم.
 
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