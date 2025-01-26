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لبنان

"قنابل موقوتة" تهدّد إسرائيل.. "حماس" خارج غزة!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-01-2025 | 08:00
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نشر موقع "n12" الإسرائيليّ تقريراً جديداً تحدث فيه عن مخاطر كبيرة تواجهها إسرائيل انطلاقاً من الضفة الغربية لاسيما بعد نداءات حركة "حماس" إلى الفلسطينيين للتحرّك ومقاومة إسرائيل.
 
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ويسلط التقرير الضوء على عملية جنين الأخيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي قبل أيام، حيث جرى استهداف أحياء مختلفة بهدف استهداف بنى تحتية لمسلحين فلسطينيين هناك.
 
ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ أجهزة الاستخبارات الإسرائيليَّة تُركز على "قنابل موقوتة" تهدد المدن الإسرائيليّة، وذلك في إشارة إلى أشخاصٍ فلسطينيين يخططون لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.
 
ويتحدّث التقرير عن اتخاذ أجهزة الإستخبارات إجراءات استباقية تهدف لإحباط عمليات قبل حصولها، هذا بالإضافة إلى مواجهة مسلحين فلسطينيين من خلال عمليات أمنية أخرى.
 
وفي السياق، يقول شالوم بن حنان، العضو البارز السابق في الشاباك إن "كافة المنظمات مثيرة للقلق"، مشيراً إلى أن الأمر الأكثر إثارة للخوف والقلق هو وصول أسلحة متنوعة وكبيرة إلى يد الفلسطينيين، ما يسبب الكثير من القنابل الموقوتة، ويضيف: "لهذا السبب يجب أن تكون العمليات التي تنفذها إسرائيل واسعة النطاق وعنيفة".
 
شعبية "حماس" تتزايد
 
في المقابل، ينقل التقرير عن مسؤول في رام الله مقرب من القيادة الفلسطينية قوله إنَّ "شعبية حماس في الضفة الغربية مُرتفعة للغاية، لكن البديل، أي السلطة الفلسطينية، هو سيء من وجهة نظر الأغلبية"، وأضاف: "الجمهور الفلسطيني يتهم السلطة بالتعاون مع إسرائيل للقضاء على الإرهاب في مخيم جنين ومخيمات اللاجئين الأخرى".
 
كذلك، يشير المسؤول إلى أن هناك مقربين من السلطة الفلسطينية وأعضاء الأجهزة الأمنية ينتقدون "حماس" في غزة عبر شبكات التواصل الإجتماعي، كما يوجهون انتقادات إلى تصرفات القيادي في حركة "حماس" الراحل يحيى السنوار ومسؤولي "حماس" والقول إنهم هم من دمّروا غزة، وأردف: "لكن من الناحية العملية، كل هذا أدى إلى نتيجة عكسية لدى الفلسطينيين، الذين بدأوا ينظرون إلى السلطة الفلسطينية كشريك لإسرائيل".
 
مع هذا، يكشفُ التقرير أنَّ مسؤولين في السلطة الفلسطينية أعربوا لإسرائيل عن مخاوفهم من نشوء "حماس" في الضفة الغربية بعد إطلاق سراح العديد من الأسرى، كما جرى التحذير من تنظيم مسيرات دعم لمئات الفلسطينيين في الأسابيع المقبلة.
 
وتبين أيضاً، بحسب تقرير "n12"، أن إسرائيل أحبطت خلال العام الماضي، ما لا يقل عن 1040 هجوماً كبيراً، 689 من هذه الهجمات كانت عمليات إطلاق نار، 326 هجوماً بالقنابل، 13 هجوماً بالطعن، و 9 عمليات دهس بالإضافة إلى علميتين انتحاريتين.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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