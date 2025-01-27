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لبنان

ميقاتي التقى منسقة الأمم المتحدة في لبنان وبحث ملف "هدنة الجنوب"

Lebanon 24
27-01-2025 | 05:59
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت في السرايا، وجرى البحث في التطورات الراهنة ولاسيما موضوع تنفيذ القرار 1701 بعد تمديد مهلة تنفيذ إتفاق وقف اطلاق النار.
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وزير الخارجية
 
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب. 
 
وزير الاشغال

كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا في اجتماع اليوم القيام بأعمال الدراسة والتقييم الفني للطرقات الدولية والرئيسية والثانوية والداخلية للبلدات والقرى المتضررة بفعل العدوان في الجنوب، حيث يتضمن التقييم الهندسي للطرقات المتضررة الآتي:
 
أولاً: تقسيم الجنوب إلى مناطق من القطاع الشرقي إلى قطاع الغربي مروراً بالقطاع الأوسط لإنجاز الدراسة في أقل مدة زمنية ممكنة.
 
ثانياً: القيام بمسح شامل للطرقات وما لحق بها من أضرار في هيكلية الطرق،والبنى التحتية من هاتف ومياه وصرف صحي وأقنية وعبارات وجدران دعم وكهرباء.
 
ثالثاً: التنسيق مع الإدارات المعنية كافة لإصلاح الأعطال، وفق الخدمات التي تعنى  بها كل جهة قبل إعادة الطرقات إلى حالتها السابقة.
 
رابعاً: إعداد الخرائط والمسطحات والخرائط التفصيلية للدراسة.
 
خامساً: إعداد دفاتر الكميات والمواصفات الفنية للتلزيم.
 
سادساً: تقييم الكلفة التقديرية للأعمال المطلوبة".
 
عيد مار مارون
 
واستقبل رئيس الحكومة راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر الذي وجه اليه دعوة لحضور قداس عيد مار مارون الذي سيحتفل به البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي  عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأحد في التاسع من شباط في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت.
 
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صور من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:
 
الإجتماع مع جينين هينيس - بلاسخارت:
 
 
 
الإجتماع مع بو حبيب:
 
 
الإجتماع مع وزير الأشغال:
 
 
الإجتماع مع المطران عبد الساتر:
 
 
 
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