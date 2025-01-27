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لبنان

الرئيس عون تلقى دعوة للمُشاركة في القمة العالميّة للحكومات في الإمارات

Lebanon 24
27-01-2025 | 06:57
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تلقى رئيس الجمهورية جوزاف عون دعوة من الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نقلها اليه القائم بأعمال سفارة دولة الامارات في لبنان فهد الكعبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات في الامارات في شهر شباط المقبل.
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