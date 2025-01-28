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لبنان
"عراضات" حزب الله توتّر الاجواء.. واستنفار مقابل يثير القلق
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-01-2025
|
02:15
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لم تمر "العراضات" التي قام بها "جمهور" حزب الله وحركة أمل مرور الكرام، خصوصاً لجهة الاستفزازات التي جرت في مناطق عين الرمانة وفرن الشباك وزحلة والجديدة.
وأشارت المعلومات الى ان استنفاراً حزبياً كبيراً سجل في المناطق خوفاً من اي تدهور دراماتيكي في الاحداث، في حين ان اتصالات القيادات السياسية لا سيما في حزبي الكتائب والقوات اللبنانية لم تتوقف مع القادة الامنيين والسياسيين في البلاد لضبط الوضع اولا، ووقف الاعمال الاستفزازية ثانياً، مشددين على ان هكذا أفعال لا يمكن القبول بها بعد اليوم وهي لن تؤدي الا الى مزيد من التوتر والضغط في الشارع والاخلال بالامن، و"هذا أمر مرفوض اليوم وليس في محله" على حد ما قال احد المصادر الحزبية لـ"لبنان 24".
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
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