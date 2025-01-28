18
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خلال شهر واحد.. 3 جرائم قتل تهز هذه المنطقة وتُثير الرعب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-01-2025
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
هزت منطقة مزرعة يشوع في المتن مساء أمس الإثنين جريمة راح ضحيتها صاحب إحدى محطات المحروقات الذي قُتل بطريقة مروعة، ما أعاد إلى الأذهان جريمة قتل جورج روكز داخل معرض السيارات الذي يملكه في الضبية بدافع السرقة، إضافة إلى جريمة مروعة حصلت مؤخرا في منطقة الجديدة ذهب ضحيتها صاحب أحد المحلات التجارية وكانت أيضا بدافع السرقة.
Advertisement
واللافت ان هذه الجرائم وقعت كلها في المتن، ما يُثير ريبة أهالي المنطقة الذين بدأوا يُطالبون بتسيير دوريات ليلا للقوى الأمنية أو لشرطة البلديات علّ هذا الأمر يردع عصابات السرقة والقتل التي تكاثرت بشكل كبير في هذه الفترة.
كما يشعر أهالي المنطقة وسائر المناطق اللبنانية بالخوف من ظاهرة تفلت السلاح لاسيما بعد الفيديوهات التي انتشرت أمس والتي أظهرت شبانا على دراجات نارية يطلقون أعيرة نارية في الهواء خلال مرورهم على أوتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لنجوى كرم من دون "فلتر"... شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
فيديو لنجوى كرم من دون "فلتر"... شاهدوا كيف بدت
09:00 | 2025-01-27
27/01/2025 09:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالأبيض وهي توقع ورقة الطلاق.. نانسي عجرم تتجاهل الشائعات وهذه حقيقة انفصالها عن زوجها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالأبيض وهي توقع ورقة الطلاق.. نانسي عجرم تتجاهل الشائعات وهذه حقيقة انفصالها عن زوجها (فيديو)
23:19 | 2025-01-27
27/01/2025 11:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. خبرٌ يهمكم عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
للمواطنين.. خبرٌ يهمكم عن "مصرف لبنان"
15:47 | 2025-01-27
27/01/2025 03:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
09:12 | 2025-01-27
27/01/2025 09:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إستقالات... فضيحة كبيرة في قناة تلفزيونيّة شهيرة
Lebanon 24
إستقالات... فضيحة كبيرة في قناة تلفزيونيّة شهيرة
08:33 | 2025-01-27
27/01/2025 08:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:00 | 2025-01-28
كيف سيتصرف "حزب الله" بعد التحرير؟
05:58 | 2025-01-28
فيديو لجريمة مزرعة يشوع... هكذا قُتِلَ صاحب محطة المحروقات
05:53 | 2025-01-28
إعتصام للمستخدمين في المدارس والثانويات الرسمية في الشمال
05:41 | 2025-01-28
فضل الله: لحكومة تتسع للجميع
05:40 | 2025-01-28
رستم اطلع السفير السعودي على الاوضاع الصعبة لمستشفى رفيق الحريري ومعاناة الموظفين
05:26 | 2025-01-28
مقابل 500 دولار... زوّد زبائنه ببوالص تأمين مزوّرة
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
28/01/2025 13:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
28/01/2025 13:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
28/01/2025 13:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24