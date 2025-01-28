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لبنان

خلال شهر واحد.. 3 جرائم قتل تهز هذه المنطقة وتُثير الرعب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-01-2025 | 03:15
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هزت منطقة مزرعة يشوع في المتن  مساء أمس الإثنين جريمة راح ضحيتها صاحب إحدى محطات المحروقات الذي قُتل بطريقة مروعة، ما أعاد إلى الأذهان جريمة قتل جورج روكز داخل معرض السيارات الذي يملكه في الضبية بدافع السرقة، إضافة إلى جريمة مروعة حصلت مؤخرا في منطقة الجديدة ذهب ضحيتها صاحب أحد المحلات التجارية وكانت أيضا بدافع السرقة.
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واللافت ان هذه الجرائم وقعت كلها في المتن، ما يُثير ريبة أهالي المنطقة الذين بدأوا يُطالبون بتسيير دوريات ليلا للقوى الأمنية أو لشرطة البلديات علّ هذا الأمر يردع عصابات السرقة والقتل التي تكاثرت بشكل كبير في هذه الفترة.

كما يشعر أهالي المنطقة وسائر المناطق اللبنانية بالخوف من ظاهرة تفلت السلاح لاسيما بعد الفيديوهات التي انتشرت أمس والتي أظهرت شبانا على دراجات نارية يطلقون أعيرة نارية في الهواء خلال مرورهم على أوتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية.


المصدر: لبنان 24

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