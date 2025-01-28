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لبنان

سليمان من قصر بعبدا: خطاب القسم واعد

Lebanon 24
28-01-2025 | 05:10
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أعلن الرئيس ميشال سليمان من قصر بعبدا ان"خطاب القسم للرئيس جوزاف عون خطاب واعد و دستوري مئة في المئة،  والبيان الوزاري يجب أن يترجم هذا الخطاب بشكل حرفي".
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