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لبنان
سليمان من قصر بعبدا: خطاب القسم واعد
Lebanon 24
28-01-2025
|
05:10
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أعلن الرئيس ميشال سليمان من قصر بعبدا ان"خطاب القسم للرئيس جوزاف عون خطاب واعد و دستوري مئة في المئة، والبيان الوزاري يجب أن يترجم هذا الخطاب بشكل حرفي".
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