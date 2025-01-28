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لبنان

شيخ العقل: لإزالة التعقيدات امام المعنيين لإطلاق عجلة الدولة

Lebanon 24
28-01-2025 | 11:13
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شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، اليوم الثلاثاء، على "وحدة الصف اللبناني الداخلي وبث الروح الوطنية، خاصة في المرحلة الراهنة الدقيقة التي يمر بها لبنان، والتي تقتضي منّا جميعا التعاون على حمل الرسالة الروحية والاجتماعية والوطنية والإنسانية المطلوبة".
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ودعا إلى "تثبيت روح الشراكة وتعزيز الكلمة الطيبة والجامعة، مع سائر القيادات الروحية والوطنية، وفي ظل حاجة لبنان الى جميع أبنائه، والى الكلمة السواء والإصلاح، لانتظام أوضاعه وإعادة بناء دولته".

واشار أبي المنى الى "ضرورة تفاهم وطني وإزالة التعقيدات امام المسؤولين والمعنيين، للانطلاق في هذا البناء، وإطلاق عجلة الدولة".

وقال: "يحدونا أمل كبير بأننا على طريق الخلاص والازدهار، لقيام مستقبل يخدم تطلّعات اللبنانيين، بتعاوننا جميعا وبدعم إخواننا العرب والدول الشقيقة والصديقة".

كلام شيخ العقل جاء خلال زيارات ودّية وروحية قام بها اليوم، لكل من رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني، في مقراتهم الدينية.

وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه، قائد الدرك العميد ربيع مجاعص والعميد معروف حرب، بحضور عدد من المشايخ.

كما استقبل الشيخ حمزة الفقيه، بحضور رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار.

كذلك استقبل السيد ناجي زهير أبي المنى، والسيد مروان سليقا، برفقة رئيس اللجنة الثقافية في المجلس الشيخ وسام سليقة الذي كان قام بزيارة لقائد القطاع الشرقي الجنرال فرناندو ريز غوميز، ناقلا له تحيات شيخ العقل، وثنائه على الدور الذي تلعبه اليونيفل من أجل الاستقرار في جنوب لبنان.

وفي بيروت، استقبل أيضا الدكتور سليم ابو إسماعيل الذي قدّم له نسخة من كتاب جده سليم ابو اسماعيل بعنوان "الدروز" الصادر عام ١٩٥١.
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