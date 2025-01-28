بعد رصد وتعقّب وكمين محكم.. مطلوبان في قبضة "الأمن"

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في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجريمة، وتوقيف المطلوبين للقضاء على الأراضي اللبنانيّة كافّة.بتاريخ 17-11-2024، أقدم المدعو: – ر. ص. (مواليد عام1993، لبناني) على إطلاق النّار في بلدة شارون – عاليه من مسدّس حربيّ على شخصين، إثر خلافات عائليّة بينهم. فتعرّضا إلى إصابات بالغة، ثمّ توارى مطلق النار عن الأنظار.أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة للعمل على تحديد هويّته، وتوقيفه.بتاريخ 20-01-2025، وبنتيجة عمليّات الرّصد والمراقبة، تمكّنت قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من تحديد مكان إقامته في إحدى بلدات قضاء عاليه، ومداهمته وتوقيفه في داخله.وفي سياق منفصل، وبالتاريخ عينه، وبعد رصد وتعقّب، قامت قوّة أخرى من المجموعة الخاصّة بنصب كمين في بحمدون أسفر عن توقيف أحد المطلوبين للقضاء بـموجب /4/ مذكّرات، بجرائم خطف ومحاولة قتل، ويدعى:– و. ص. (مواليد عام 1989، لبناني)بتفتيشه، عُثر بحوزته على مسدّس حربيّ، مع ممشط و /6/ طلقات صالحة للاستخدام.أودع الموقوفان القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.