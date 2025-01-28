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لبنان

الرابطة المارونية للمسؤولين: لضبط هذه الأحزاب ومناصريها

Lebanon 24
28-01-2025 | 12:03
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سألت الرابطة المارونية في بيان، عن "الأسباب التي دفعت ببعض المواطنين اللبنانيين من أحزاب معروفة، إلى التوجه إلى المناطق ذات الغالبية المسيحية للتعبير عن مشاعرهم بطريقة لا تليق بتاريخهم ولا بحضارتهم أو ثقافتهم وأخلاقهم، وكادوا أن يدخلوا البلد في توترات مذهبية وفتن مناطقية كلنا في غنى عنها".
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وإذ أشارت الرابطة المارونية إلى أنها "الحريصة على حرية التعبير والتظاهر تحت سقف الدستور والقانون"، تمنت "على المسؤولين عن هذه الاحزاب ضبط مناصريها ومنعهم من القيام بتصرفات في الشوارع والأحياء من خارج نظام الحزب الذي ينتمون اليه، وقواعده المسلكية".

وناشدت "السلطة اللبنانية الاستمرار في القيام بواجباتها وفرض هيبة الدولة وصون أمن الشعب وضمان الاستقرار الداخلي بواسطة قواها الشرعية، وعلى رأسهم الجيش الوحيد القادر على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".

كما دعت "الرؤساء الروحيين إلى توجيه كلمة سواء في نداء موحد لحث اللبنانيين على التمسك بالتعاليم السماوية التي تدعو إلى السلام والتلاقي الإنساني، وتنبذ الحقد والكراهية والعنف وقلة الأخلاق".
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