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مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الثلاثاء 28/1/2025الهبَّة الشعبية على حيويتها جنوبا لليوم الثالث. عائدون رافعين رؤوسهم والقبضات نحو قراهم وبيوتهم وزيتونهم وترابهم عند الحافة الأمامية.أولئك الرجال والنساء والأطفال يتسلقون أعالي قمم المجد وجسور الجمر وصولا إلى حوافي الوطن وحواكير التبغ. هناك لا شيء يغيبهم عن أرض زرعوا فيها فلذات أكباد وتراب قدسته دماء طاهرة. حشود المواطنين واصلت اليوم الزحف جنوبا لا ترهبها اعتداءات وتهديدات وتحذيرات ومخاطر.هكذا تجمعوا عند مداخل بلدات حدودية فدخلوا بعضها... وانتظروا على أبواب بعضها الآخر وما بدلوا تبديلا.والجيش اللبناني الذي يقف جنبا إلى جنب مع الجنوبيين أنجز انتشاره في القطاع الغربي بكامله تقريبا إذ إن جيش العدو أبقى على احتلاله اللبونة وجبل بلاط.وفي القطاع الشرقي استأنفت قوات الإحتلال عمليات التدمير والتفجير والتخريب على غرار ما حصل اليوم في الوزاني والمجيدية.في المقابل أفرج جيش العدو عن ثلاثة عشر مواطنا كان قد اعتقلهم في اليومين الأخيرين.في مقابل الزحف اللبناني إلى القرى الحدودية غضب إسرائيلي عكسته وسائل الإعلام العبرية التي قالت إن سكان جنوب لبنان في كفركلا والعديسة والخيام وغيرها سيعودون ويرممون منازلهم ويتعاظمون من جديد وقالت: نتمنى أن نرى الحافزية نفسها في أوساط مستوطني الشمال ولاحظت أن الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في وضع مربك مؤكدة أن إطلاقه النار على مدنيين هناك أمر سيىء جدا.وفي ظل هذا المشهد تصل إلى بيروت قريبا الأميركية (مورغان أورتاغوس) التي خلفت آموس هوكستين على ما أكدت مصادر صحفية في بيروت.الى كل ذلك اصدر رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني تعميما الى عناصرالحركة كافة قضى بمنع المشاركة أو القيام بأي تحرك أو نشاط إستفزازي يتعارض مع توجيهات قيادة الحركه القاضية بإحترام خصوصية اللبنانيين بكل طوائفهم ومناطقهم وخاصة "مسيرات الدراجات النارية"وأكدت الحركة أن مخالفة هذا التعميم تعرض المخالفين له لطائلة المساءلة التنظيميه وصولا الى الطرد من صفوف الحركة.على صعيد ملف تأليف الحكومة يتابع الرئيس المكلف نواف سلام الإتصالات لتذليل العقبات أمام اختيار الأسماء والحقائب.وفيما أكدت معلومات صحفية أن الحكومة في مخاضها الأخير وأن ثمة زيارة مرتقبة لسلام إلى قصر بعبدا في الساعات القليلة المقبلة ذكرت معلومات أخرى أن ثمة الكثير من العقد مقابل تسهيلات يقدمها الثنائي الوطني.=======كل ما يتردد عن تشكيل الحكومة مجرد شائعات وتكهنات، إذ لا أسماء ولا حقائب نهائية. هذا ما أعلنه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في تغريدة.سلام الذي توقع كثيرون أن يزور بعبدا اليوم لم يفعل، لكنه أكد في المقابل أنه يواصل مشاوراته لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين وتلبي الحاجة الملحة للإصلاح.كلام سلام جاء بعد استياء كبير برز عند القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر وقوى المعارضة، إضافة إلى تكتل الإعتدال وقوى سنية أخرى. فهذه القوى رأت أن التأليف لا يحصل وفق معايير موحدة فاعترضت، مطالبة بتصحيح مسار التشكيل.هكذا يمكن القول إن عملية تأليف الحكومة تراجعت خطوات إلى الوراء. فلا وزارة المالية حسمت للثنائي، كما حاولت أوساط حزب الله أن تؤكد، كما لم يحسم أمر إعطاء الحقائب الشيعية الخمس إلى الثنائي أمل - حزب الله.وهذا يعني أن الولادة الحكومية قد لا تحصل في اليومين المقبلين. علما أن رئيس الجمهورية مصر على تسريع عملية التشكيل، ويعتبر أن كل تأخير اضافي يضر بصورة العهد ويفرمل الإندفاعة الكبيرة التي انطلق بها.بالتوازي، لا تزال العراضة الفاشلة التي قام بها حزب الله في بعض شوارع العاصمة تثير ردود فعل. واللافت التعميم الذي أصدرته حركة أمل ومنعت فيه مناصريها من المشاركة أو القيام بأي تحرك أو نشاط استفزازي.ألا يدل تعميم أمل، أنه حتى "الأخ الأكبر" لحزب الله الرئيس نبيه بري تعب من الممارسات المستفزة للحزب ومن تحدياته المجانية التي لا تنتهي؟.=======* مقدمة "المنار"في ثالث ايام التحرير الثالث، ما هدأت القلوب النابضة نحو ارضها التي تتحرر حيا بعد حي، وبلدة بعد اخرى.والتي لم يدخلها الجيش وشعب المقاومة اليوم، سيدخلونها غدا او بعده او ما بعد بعده، ولن يدخل يأس ولا شك لدى من جبلوا قلوبهم بحب ارضهم وسقوها دماء فلذات اكبادهم في انهم سيدخلونها فاتحين، وانه لا مكان لمحتل على ترابها في قاموس اهلها وجيشها ومقاومتها.اليوم كانت البستان ويارون ومروحين وبركة ريشا ومناطق حدودية أخرى على موعد مع الحرية، فدخلها الجيش اللبناني وسكانها، مسكنين وجع ارضها التي آلمها الاحتلال، وما كان يواسيها الا اجساد المقاومين الذين سقوها من دمائهم لتحيا.وعلى وعدهم اهل المقاومة والحمية، وعلى ثباتها المعادلات المجبولة بالتضحيات، فالارض ستتحرر لا محالة ببأس اهلها وما اوتوا من خيارات كما اشار بالامس الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم.‏ وبسماحة الفكر ونبل الكلمات كانت تحية رئيس المجلس السياسي لحزب الله السيد ابراهيم امين السيد للجنوبيين وسلاح مقاومتهم التي خبرها العدو في الميدان وسلاح إرادتهم وعزيمتهم التي تجلت بالامس، وسيتهاوى بعزم دماء شهدائها هياكل الاعداء.اما للاخوة في الوطن، فكانت دعوة السيد امين السيد لاغتنام الفرصة التاريخية وتكريس الوحدة الوطنية، والتأكيد للعالم أننا لسنا شعبا للاستئجار والاستثمار..في السياسة ثمرة المشاورات والاتصالات تفاؤل يحيط اجواء الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام حول مسار التشكيلة الحكومية، فتفكيك العقبات على قدم وساق، على امل اتمام المهمة بما امكن من وقت قريب.وعلى مقربة من ملحمة اللبنانيين التاريخية، يجسد الفلسطينيون توأمها في غزة بكل اتقان وحرفية، فقوافل العائدين الى شمال القطاع وجنوب لبنان قرأها المراقبون والمستوطنون الصهاينة انها الدليل القاطع على كذبة النصر التي طالما حدثهم عنها بنيامين نتنياهو وحكومته وجيشه.=======بعد موجة التفاؤل التي ارتفعت في الساعات الاخيرة، وصولا إلى توقع الولادة الحكومية اليوم أو غدا، عاد التعثر ليعترض مسار التأليف، لثلاثة أسباب: أولا، المعايير غير الواضحة المعتمدة في التوزيع الوزاري، وثانيا، المطالب المتضاربة للأفرقاء، وثالثا، الإصرار على تكريس أعراف جديدة.ففيما أكد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام أنه لا يزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنها سابقا، اعتبر أن كل ما يتردد عكس ذلك عار من الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات التي يهدف بعضها الى اثارة البلبلة.وفي وقت لفت سلام إلى أن لا أسماء ولا حقائب نهائية، أعلن رئيس المجلس النواب نبيه بري أن مرشحه لوزارة المال هو العضو السابق في كتلة التنمية والتحرير ياسين جابر.وفي المقابل، ردود عالية النبرة على المستوى السني، حيث اعتبر تكتل التوافق الوطني ان الطائفة السنية لم ولن تكون مكسر عصا لاي كان ويجب ان ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الطوائف والا نكون في لبنان طوائف “بسمنة” تسمي وزراءها وتختار حقائبها وطوائف اخرى “بزيت” تغيب بشكل كامل عن الحكومة.وشدد التكتل على رفضه المطلق للطريقة وللتصرفات غير المسؤولة المتبعة في عملية تشكيل الحكومة العتيدة والتي لا تعتمد كما هو واضح، مبدأ وحدة المعايير في التعامل مع القوى والاحزاب والكتل النيابية بل تعتمد على الازدواجية في التعاطي وخصوصا على مستوى التمثيل السني في الحكومة.وفي الموازاة، لفت كلام عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني الذي اكد لل او.تي.في. أن الطائفة بحالة غليان، مشددا على ان عدم تمثيل التكتل ومنطقة الشمال سيؤدي الى نوع من الانتقام السياسي.أما مسيحيا، فأكدت مصادر القوات لل او.تي.في. أن كل ما ينشر عن قرار بعدم المشاركة في الحكومة ليس نهائيا، فالهاجس يكمن في ضرورة مراعاة وحدة المقاييس والمعايير ومقاربة حقيبة المالية، التي يجب أن تكون خارج الثنائي الحزبي.وفي غضون ذلك، ذكر تكتل لبنان القوي بأن الحكومة هي قبل كل شيء مركز القرار السياسي، لا مركزا للدراسات، مشددا على على أن الأساس في عملية التشكيل هو إحترام وحدة المعايير في التأليف وعدم التمييز في التعامل بين كتلة نيابية وأخرى.=======المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في السعودية ، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليكون أول مسؤول رفيع من إدارة دونالد ترامب يحل بالرياض في عهد ترامب.روسيا تتجه لإطلاق حوار سياسي مع الإدارة السورية الجديدة، للمرة الاولى بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024.وفد روسي الى سوريا يضم نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، وممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع ومسؤولين في القطاع الاقتصادي للحكومة.وزير الخارجية التركي في السعودية ويلتقي نظيره الأمير فيصل بن فرحان .حراك عربي إقليمي دولي حول لبنان الواقع في عجز تشكيل الحكومة وفي شبه غموض الوضع في الجنوب، وفي شيفرا رسائل الدراجات النارية ، وما إذا كانت موجهة لتسمع في بعبدا أو في منزل الرئيس المكلف، علمأ ان الرئيس بري اتخذ موقفا وكأنه يتنصل منها ، وكأنه يلقي بمسؤوليتها على حزب الله.وفي المحصلة، العالم يتحرك، ومتغيرات هائلة، فيما لبنان غارق في معزوفة "هذه الحقيبة لمن؟ وما هي حصة هذه الكتلة او تلل؟ "فيما تكاد بعض المناطق تعتاد ليليا على مواكب الدراجات النارية الرافعة لأعلام حزب الله والتي يصدح سائقوها " شيعة شيعة".=======دارت عجلات الحكومة على "موتسيكلات الليل"، فتفرمل التأليف لأكثر من سبب وسبب.. وتمهل الرئيس المكلف بتقديم مسودة حكومته للتشاور في القصر الجمهوري وراسل نواف سلام المعنيين عبر وسائل التواصل فكتب: أن لا أسماء ولا حقائب نهائية وأني أعمل بشكل متواصل لإنجاز التشكيلة، ولا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقا.وعكست التسريبات المنسوبة الى سلام استياءه من المواكب الدوراة التي بلغت منزله فأبرق الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا": "أقرب للمتظاهرين يتظاهروا تحت بيتي بقريطم"، ولم تكن حركة الدراجات النارية عاملا وحيدا في تراجع دوران التأليف، لكنها سحبت من الجنوبيين يوما دخل التاريخ..فأدخله موتورو الشوارع دهاليز الجغرافيا الطائفية الضيقة كان أهل الجنوب في ثورة عودة وعلى قمة جبل عامل التي نشأت على الفعل المقاوم.. كانوا يسقون جبالا ووديانا ومزارع بخطواتهم الجريئة فتسقط دماؤهم في الطريق الى القرى.. يلتقطون جراحهم ويتابعون الدرب, يستشهدون ويعتقلون, لكنهم يستمرون في قرار العودة الى البلاد التي رفعوها محررة بالاجساد.واذ بهذه المشهدية التاريخية تقع تحت عجلات "قوى الامن الواقع" وبين أيادي فتية ارتكبوا محاولة سحل نصر الجنوب تحت أقدامهم وبعدما طاف الجنوبيون وطنيا.. سحبت منهم هتافاتهم وحناجرهم ودماؤهم لتجييرها في الزواريب الطائفية غير أن الفعل البطولي جنوبا أثبت في يومه الثالث أن من يواجه الدبابات. لن تحرفه عجلات.وكما في أعالي ميس الجبل وعيترون وسفوح بليدا ومنحدرات يارون وتلال مارون كذلك عزيمة جيش كان ظل هذه القرى وحارسها يتفقد الناس ويراقب خطاهم.. وينزف الدماء معهم وتلك هي الحال حتى الثامن عشر من شباط فبراير، حيث العدو يتذرع بانتشار الجيش اللبناني..فيما الجيش يؤكد انه على جهوزية تامة للانتشار وهو أعلن اليوم أن وحداته العسكرية انتشرت في يارون ومروحين وبركة ريشا ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب العدو الإسرائيلي.اما اسرائيل فترد على هذا الانتشار بالتوتير والتفلت الامني وتفلت اسرائيل امنيا يوازيه تفلت من الالتزامات الوزارية حكوميا، إذ تقول معلومات الجديد إن التاليف عاد الى نقطة الصفر، وسط بروز ثلاثة شروط دولية يتقدمها "لا كبيرة" على اي وزير للمالية يحسب على الثنائي الشيعي.وفي رد ل‍قناة الحرة على الفيتوات المرفوعة سأل رئيس مجلس النواب نبيه بري : هل ياسين جابر نائب عن الحركة أو الحزب اليوم؟ او هل كان وزيرا او نائبا في الفترات الأخيرة ؟! أنا أقول إن خيارنا هو ياسين جابر والمشكلة ليست عندنا فالآخرون يتذرعون بنا.