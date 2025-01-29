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لبنان

أسرهم عند أطراف مارون الراس.. جيش العدو أطلق سراح 3 مواطنين

Lebanon 24
29-01-2025 | 07:15
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أطلق جيش العدو ثلاثة مواطنين كان أسرهم عند أطراف بلدة مارون الراس، وأبقى على أسير واحد لم يطلق سراحه.
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