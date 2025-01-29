Advertisement

لبنان

وفد كتائبي في بكركي.. وحكيم: نرفض الاستفزازات

Lebanon 24
29-01-2025 | 08:23
A-
A+
Doc-P-1313076-638737611366549219.jpg
Doc-P-1313076-638737611366549219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

زار وفد من حزب الكتائب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي موفداً من رئيس الحزب النائب سامي الجميّل لتقديم التهاني لمناسبة السنة الجديدة 
الوفد ضم أعضاء المكتب السياسي، الوزير السابق الآن حكيم، لينا الجلخ ومارون عساف وجرى عرض للتطورات الأخيرة.
Advertisement

وقال حكيم بعد اللقاء: تم إطلاع غبطته على آخر المستجدات، مؤكداً ان حزب الكتائب يرفض بشكل قاطع الاستفزازات التي تشهدها بعض المناطق اللبنانية، محذرًا من خطورة المسيرات والدراجات النارية التي تجوب أحياء آمنة ومأهولة،
كما شدد حكيم على ضرورة تدخل القوى الأمنية بشكل سريع واستباقي لوضع حد لهذه الظاهرة، لافتًا إلى أن حزب الكتائب سيواجه أي تصعيد في المستقبل.

وفي ما يتعلق بملف تأليف الحكومة، شدد حكيم على أن حزب الكتائب يدعم بشكل كامل رئيس الجمهورية في عملية التشكيل، كما يقف إلى جانب الرئيس المكلّف من أجل تأليف حكومة بعيدًا عن أي شروط مسبقة أو اعتبارات خاصة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين جميع الأطراف السياسية لضمان قيام حكومة فاعلة تخدم المصلحة الوطنية.

ونقل حكيم عن البطريرك الراعي تأكيده على وجوب أن تكون مواقف القوى السياسية متوازنة ومقبولة، كما أمل غبطته وقف الاستفزازات في الشارع، مشددًا على أن الأمن يجب أن يكون تحت سلطة الدولة ممثلةً بالجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-01-29
10:55 | 2025-01-29
10:49 | 2025-01-29
10:43 | 2025-01-29
10:37 | 2025-01-29
10:32 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24