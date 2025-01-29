في بلدتين جنوبيتين.. انتشال جثمان شهيد وأشلاء آخر

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وقالت: "في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة للبحث عن المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي السابق، وبتوجيهات من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، تواصل فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح في المناطق المتضررة. وفي هذا السياق، تمكنت الفرق المختصة اليوم، من انتشال جثمان شهيد من حي الشمالي في بلدة الخيام، إضافة إلى أشلاء شهيد من بلدة كفرشوبا".وأشارت إلى أنه "تم نقل الجثمان والأشلاء إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستخضع للفحوص الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي DNA، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويتي الشهيدين".وأكدت "عزمها على مواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية، رغم التحديات الميدانية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى استكمال عمليات البحث عن جميع المفقودين".