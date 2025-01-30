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لبنان

اعتصام لمالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت

Lebanon 24
30-01-2025 | 04:30
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نفذت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت اعتصاما عند مدخل باب 14 لمطالبة وزير الداخلية بسام مولوي بتسهيل امور الشاحنات داخل المرفأ وخارجه.

كما دعوا الى فتح كافة مداخل وخارج المرفأ لتسهيل عبور الشاحنات لا سيما وان مدخلا واحدا يسبب زحمة خانقة داخل المرفأ.
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