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لبنان

الرئيس المكلف تسلم دعوة من المطران عبد الساتر لحضور قداس عيد مار مارون

Lebanon 24
30-01-2025 | 05:29
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استقبل الرئيس المكلف نواف سلام قبل ظهر اليوم في دراته في قريطم رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر ، ونائبه العام المونسنيور اغناطيوس الأسمر .
وقد هنأ المطران عبد الساتر الرئيس سلام بتكليفه، متمنيا له التوفيق، وسلمه دعوة لحضور قداس عيد مار مارون الذي سيقام الاحد في التاسع من شباط في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت.
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