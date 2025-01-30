الخازن: انتبهوا "حكومة الأمر الواقع"!

كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة "أكس":



"ستبقى بعض القوى السياسية تمارس طمعها على الحقائب والاسماء حتى لا تترك للرئيس المكلف سوى خيار حكومة الأمر الواقع. انتبهوا، حكومة الأمر الواقع".