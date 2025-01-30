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لبنان

الخازن: انتبهوا "حكومة الأمر الواقع"!

Lebanon 24
30-01-2025 | 12:37
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كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة "أكس":
"ستبقى بعض القوى السياسية تمارس طمعها على الحقائب والاسماء حتى لا تترك للرئيس المكلف سوى خيار حكومة الأمر الواقع. انتبهوا، حكومة الأمر الواقع".
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