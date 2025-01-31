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لبنان

وزير الخارجية المصري في قصر بعبدا

Lebanon 24
31-01-2025 | 02:54
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يستقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في قصر بعبدا، وذلك في زيارته الاولى الى لبنان بعد الانتخابات الرئاسية على ان تستكمل الزيارة بلقاءات مع مسؤولين لبنانيين اخرين.
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