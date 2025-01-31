وزير الخارجية المصري في قصر بعبدا

يستقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في قصر بعبدا، وذلك في زيارته الاولى الى لبنان بعد الانتخابات الرئاسية على ان تستكمل الزيارة بلقاءات مع مسؤولين لبنانيين اخرين.

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