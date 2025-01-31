Advertisement

لبنان

عبد العاطي: مصر حريصة على حصول إنسحاب إسرائيلي كامل من لبنان

Lebanon 24
31-01-2025 | 03:44
A-
A+
Doc-P-1313892-638739171957963638.jpg
Doc-P-1313892-638739171957963638.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية المصري بدر أحمد العاطي أن القاهرة على ثقة بأن لبنان سينهض ويتعافى بعد الأزمات التي مر بها، مشيراً إلى أن لبنان لطالما سيبقى مركزاً للثقافة والفن والنشاطات الاقتصادية والمالية.
Advertisement
 
كلامُ عبد العاطي جاء إثر لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، اليوم الجمعة، في قصر بعبدا، إذ قال: "كان لي الشرف أن ألتقي بالرئيس عون في ثالث زيارة لي لهذه العاصمة العزيزة علينا بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث قدمنا التهنئة للشعب اللبناني والرئيس عون".
 
وتابع: "نقلت رسالة من الرئيس المصري إلى الرئيس عون ونحن على ثقة بأن الرئيس عون سيقود البلاد نحو الآمن وجهنا دعوة رسمية من الرئيس السيسي لزيارة بلده الثاني مصر في أقرب فرصة ممكنة".
 
وأكمل: "نتطلع إلى تفعيل اللجنة العليا المشتركة فور تشكيل الحكومة وبحثنا الدور المصري في إعادة الإعمار في لبنان والشركات المصرية في خدمة لبنان لتنفيذ كل مشروعات التعافي".
 
وقال: "أيضاً، بحثنا أهمية تنفيذ القرار 1701 واكدنا أن مصر حريصة على حصول انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، ورحبنا بانتشار الجيش في كل لبنان ونركد أن مصر مستعدة لتقديم الدعم للجيش".
 
وأضاف: "مصر تؤكد على وجوب الالتزام باتفاق وقف النار ولدينا اتصالات دائمة مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وفرنسا في هذا الإطار".
 
وعلى الصعيد الحكومي، قال عبد العاطي: "ندعم جهود الرئيس المكلف نواف سلام في تشكيل حكومة لبنانية لا تقصي أو تستبعد أحدا وتعكس كل التنوع الطائفي والديني في لبنان".
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:16 | 2025-01-31
06:10 | 2025-01-31
06:00 | 2025-01-31
05:57 | 2025-01-31
05:54 | 2025-01-31
05:51 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24