عبد العاطي: مصر حريصة على حصول إنسحاب إسرائيلي كامل من لبنان

قال وزير الخارجية المصري بدر أحمد العاطي أن القاهرة على ثقة بأن لبنان سينهض ويتعافى بعد الأزمات التي مر بها، مشيراً إلى أن لبنان لطالما سيبقى مركزاً للثقافة والفن والنشاطات الاقتصادية والمالية.

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كلامُ عبد العاطي جاء إثر لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، اليوم الجمعة، في قصر بعبدا، إذ قال: "كان لي الشرف أن ألتقي بالرئيس عون في ثالث زيارة لي لهذه العاصمة العزيزة علينا بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث قدمنا التهنئة للشعب اللبناني والرئيس عون".

وتابع: "نقلت رسالة من الرئيس المصري إلى الرئيس عون ونحن على ثقة بأن الرئيس عون سيقود البلاد نحو الآمن وجهنا دعوة رسمية من الرئيس السيسي لزيارة بلده الثاني مصر في أقرب فرصة ممكنة".

وأكمل: "نتطلع إلى تفعيل اللجنة العليا المشتركة فور تشكيل الحكومة وبحثنا الدور المصري في إعادة الإعمار في لبنان والشركات المصرية في خدمة لبنان لتنفيذ كل مشروعات التعافي".

وقال: "أيضاً، بحثنا أهمية تنفيذ القرار 1701 واكدنا أن مصر حريصة على حصول انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، ورحبنا بانتشار الجيش في كل لبنان ونركد أن مصر مستعدة لتقديم الدعم للجيش".

وأضاف: "مصر تؤكد على وجوب الالتزام باتفاق وقف النار ولدينا اتصالات دائمة مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وفرنسا في هذا الإطار".

وعلى الصعيد الحكومي، قال عبد العاطي: "ندعم جهود الرئيس المكلف نواف سلام في تشكيل حكومة لبنانية لا تقصي أو تستبعد أحدا وتعكس كل التنوع الطائفي والديني في لبنان".