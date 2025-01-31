عبد العاطي زار الراعي: متفائلون بالأيام المقبلة في لبنان

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي ببكركي، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يرافقه سفير مصر في لبنان علاء موسى على رأس وفد دبلوماسي، في زيارة نقل فيها عبد العاطي تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى الراعي وتهانيه بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية وتمنياته بـ"تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن لكي تهتم بمشاكل الناس وحاجاتهم بعد الظروف القاهرة التي عاشها لبنان وتداعيات الحرب عليه".

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وأثنى عبد العاطي على "الدور القيم الذي قام به البطريرك الراعي لناحية إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان وخطابه الداعي دائما الى وجوب احترام لغة الحوار والتعايش بين مختلف مكونات النسيج اللبناني"، لافتا الى التحيات التي حمله إياها كل من البابا تاوضرس والشيخ احمد الطيب الى البطريرك الماروني وتقديره للقيادة الروحية في لبنان ولدورها الفعال في نبذ العنف والإقتتال.

وفي الختام، أعرب عبد العاطي عن تفاؤله بـ"الأيام المقبلة في لبنان لناحية تشكيل الحكومة وانطلاق عجلة الحياة على جميع المستويات وفي كل القطاعات"، مشيراً إلى أنَّ "هذا التفاؤل جاء بعد لقاء كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع.