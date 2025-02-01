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لبنان

الميكانيك: أرقام وتوقعات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-02-2025 | 01:30
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لفت مصدر إداري تنظيمي يُعنى بشؤون هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بكل فروعها الى أن الهيئة كانت في  العام 2024 من أهم الممولين للخزينة العامة فبالرغم من الحرب والأحداث والإضرابات والعطل الرسمية إستطاعت هذه الإدارة إدخال حوالي 130 مليون دولار أميركي الى الخزينة من خلال جبايات رسوم الميكانيك وتسجيل السيارات وغيرها من المعاملات في الفترة الممتدة من شهر آذار 2024 وصولاً الى تشرين الثاني من العام ذاته.
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المصدر لفت الى أن العام 2025 من المتوقع أن يتضاعف فيه هذا المبلغ ليصل الى حوالي 300 مليون دولار وذلك بسبب البدء بفحوصات دفاتر السوق لحوالى 300 ألف طلب بسبب التأخير الذي كان حاصلاً أيام الأزمة.
المصدر ختم بأن حوالي ثلاثين موظفا مدنيا سوف يعودون الى الهيئة مع مطلع شهر آب، وأن هذا التدبير سيعزز الإدارة وسير العمل وتكثيف إنجاز المعاملات .


المصدر: لبنان 24

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