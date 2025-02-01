فضيحة الطوابع المالية الى الواجهة

قالت مصادر مطلعة إن الضغوطات التي ادت الى "ضبضبة" ملف فضيحة الطوابع المالية في الاشهر الماضية، في طريقها الى الزوال، معتبرة ان هذا الامر سيكون واحداً من التحديات للمرحلة الحالية التي تنزع الغطاء عن كل متورط تسبب بهدر في المال العام، واختباراً للأجهزة المعنية بوضع اليد عليه والاطاحة برؤوس نافذة.

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