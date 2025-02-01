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لبنان

الحاج بعد مقتل الأرشمندريت كوجانيان: لإنزال أشد العقوبات على الفاعلين والمجرمين

Lebanon 24
01-02-2025 | 07:19
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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" رازي الحاج، اليوم السبت عبر حسابه على "منصة":
"تزداد جرائم السرقة والقتل، والمعابر لا تزال مستباحة … اليوم جريمة جديدة مروّعة ضحيتها الأرشمندريت أنانيا كوجانيان جراء عملية سرقة لمنزله في منطقة بصاليم، من قبل عمال سوريين يعملون في دهان الشقة، فعندما وصل اليها، قتلوه وسلبوه وسرقوا سيارته".
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تابع:"هناك ضرورة قصوى لاتخاذ إجراءات فورية من الجانبين اللبناني والسوري ومن الأجهزة الامنية اللبنانية لتوقيف وردع الفاعلين والمجرمين وإنزال اشد العقوبات عليهم".
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