الحاج بعد مقتل الأرشمندريت كوجانيان: لإنزال أشد العقوبات على الفاعلين والمجرمين

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" رازي الحاج، اليوم السبت عبر حسابه على "منصة":



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"تزداد جرائم السرقة والقتل، والمعابر لا تزال مستباحة … اليوم جريمة جديدة مروّعة ضحيتها الأرشمندريت أنانيا كوجانيان جراء عملية سرقة لمنزله في منطقة بصاليم، من قبل عمال سوريين يعملون في دهان الشقة، فعندما وصل اليها، قتلوه وسلبوه وسرقوا سيارته".تابع:"هناك ضرورة قصوى لاتخاذ إجراءات فورية من الجانبين اللبناني والسوري ومن الأجهزة الامنية اللبنانية لتوقيف وردع الفاعلين والمجرمين وإنزال اشد العقوبات عليهم".