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لبنان

هذا ما كُشف عن جنازة الأرشمندريت كوجانيان

Lebanon 24
01-02-2025 | 10:35
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 نعى كاثوليكوس الارمن الارثوذكس آرام الاول نائب مطران الأرمن الأرثوذكس في لبنان الأرشمندريت أنانيا كوجانيان، على ان تعلن الكاثوليكوسية لاحقا تفاصيل الجنازة.
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كاثوليكوس الارمن الارثوذكس

آرام الاول

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