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لبنان

من الخيام وعيتا الشعب.. إنتشال جثامين 3 شهداء

Lebanon 24
01-02-2025 | 12:34
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أن فرق الإنقاذ لديها تواصل بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، وذلك بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح.
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وفي هذا الإطار، تمكّنت الفرق المختصة، اليوم السبت، من انتشال جثمانَي شهيدين من بلدة الخيام، أحدهما في حي الحومة والآخر في وادي قيس، إضافةً إلى جثمان شهيد في بلدة عيتا الشعب.
 
 
وقد تم نقل الجثامين إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستخضع للفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هوياتها.
 
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