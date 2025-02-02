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لبنان

وزير الزراعة يتابع خطة مسح الأضرار الزراعية في الجنوب

Lebanon 24
02-02-2025 | 04:01
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التقى وزير الزراعة عباس الحاج حسن مع محافظ النبطية، الدكتورة هويدا الترك في مكتبها، في حضور عضو كتلة "التنمية و التحرير" النائب ناصر جابر ومستشار وزير الزراعة عبدالله ناصرالدين.
 
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وتم البحث في موضوع الأضرار الزراعية التي خلفها العدوان الإسرائيلي، واستعرض الحاج حسن خطة وزارة الزراعة للمباشرة في مسح هذه الأضرار بهدف تقديم التعويضات المناسبة للمزارعين المتضررين.

وفي إطار حرص الوزارة على دعم القطاع الزراعي، تم أيضًا التطرق إلى عملية إطلاق توزيع بطاقة المزارع، التي تشمل جميع المزارعين المسجلين في لبنان، بما يسهم في تنظيم القطاع الزراعي وتسهيل حصول المزارعين على الدعم الحكومي اللازم.

كذلك، تناول اللقاء عددًا من المواضيع المتعلقة بتنمية الجنوب، مع التركيز على أهمية الدعم المستمر للمزارعين في المنطقة الجنوبية، وضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع الزراعة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد وزير الزراعة أن "الوزارة ستواصل جهودها لمساندة المزارعين في مختلف المناطق"، وأشار إلى أهمية العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي لتحقيق التنمية المستدامة في الجنوب ودعم الاقتصاد الزراعي في لبنان بشكل عام.
 
 
 

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