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لبنان

المفتي حجازي: نطالب الدولة بالعمل من أجل الإنماء المتوازن والإعمار

Lebanon 24
02-02-2025 | 08:50
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استقبل مفتي راشيا الشيخ وفيق محمد حجازي في دار الفتوى- راشيا اليوم، الامين العام لتيار المستقبل الشيخ أحمد الحريري، بحضور جمع من علماء راشيا وفاعليات.

وتحدث الشيخ الحريري فقال: "إن الزيارة إلى دار الفتوى راشيا تأتي في ظل شهر مبارك وفضل من الله على المنطقة. الفرصة مؤاتية بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة اللبنانية، ونأمل في مستقبل مشرق للبنان وعلاقات ندية مع الدولة السورية". وشكر للدول العربية وقوفها مع لبنان.
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وقال: "عشرون سنة مرت على استشهاد الرئيس الحريري الذي اغتالته يد الإجرام التي لا تريد لبنان التميز والبناء والاستقرار، ومنذ عشرين سنة ولبنان يمر بأزمات، ونتمنى ان يكون العهد الجديد منطلقا لخروج لبنان من كبواته المتلاحقة".

حجازي

من جهته، طالب المفتي حجازي ب "ضرورة الإنماء المتوازن والعدالة بخاصة في الوظائف المتعددة في جميع المراكز وخصوصا لقضاء راشيا".

ونوه ب "تحرر سوريا من نظام الإجرام وإيقاف شلال الدماء في غزة"، وتمنى أن "يتعلم السياسيون الدرس من حرب الآخرين على لبنان التي دمرت الوطن".

وشدد على أهمية  تنفيذ خطاب القسم الذي أعلنه رئيس الجمهورية، مطالبا بأن تشكل الحكومة اللبنانية من ذوي الكفاءات وعدم استثناء راشيا منها، وشكر للدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية كما للدول الصديقة دعمها لبنان.

واعتبر أن "الرئيس الشهيد رفيق الحريري باني لبنان الحديث بإنسانه وعمرانه، ويلزم العمل من أجل العمل لما فيه خير الوطن والمواطنين مقيمين ومغتربين".
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