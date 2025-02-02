بدر: ندعو المعنيين بتأليف الحكومة إلى الابتعاد عن سياسة الإقصاء

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اعتبر النائب نبيل بدر، في بيان، أن "الأزمة اللبنانية عميقة ومتفرعة، وتستوجب اليوم مقاربتها من نواحٍ عدة أبرزها: معالجة التدهور الاقتصادي وطرح حلول مالية ونقدية بما فيها خطة لاعادة اموال المودعين، ⁠ضرورة إنهاء احتلال العدو للأراضي في الجنوب اللبناني، تنفيذ القرار ١٧٠١، إعادة الإعمار ورأب الصدع القائم بين مكونات المجتمع اللبناني وبناء هوية وطنية جامعة يلتف حولها جميع اللبنانيين".ورأى أن المعنيين بتشكيل الحكومة يستمرون بتجاهل هذه التحديات المصيرية وهدر الوقت والقفز فوق الواقع والتعملق على الكتل البرلمانية، متغاضين عن أن هذه الكتل هي وحدها من يمثل الشرعية الشعبية التي اكتسبتها في انتخابات ٢٠٢٢. من هنا، ندعو المعنيين بالتأليف إلى الابتعاد عن سياسة الإقصاء وتصفية الحسابات، والعودة إلى الواقعية السياسية، ليس من باب المحاصصة، بل من منطلق التمثيل الوطني الحقيقي للطوائف والمناطق".وأكد أن "لبنان اليوم بحاجة إلى قيادة حازمة جامعة تعيد الثقة وتحقق الاستقرار وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وإلا فسيظل لبنان أسير الفراغ والصراعات العقيمة".