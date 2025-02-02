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مقدمة تلفزيون "أل بي سي"نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب، أحمد الشرع في السعودية ويلتقي ولي العهد.غزة تتفحص خارطتَها، فوق الأرض وتحتَها، بعد بدء الحديث إعلاميًا عن مستقبلِها المرتبط بإعادة إعمارها، وكيف سيكون هذا الإعمار.أين لبنان من كل هذه التطورات؟ صراحةً نخجل في الإجابة: لبنان يكاد أن يكون في الدَرْك على أكثر من مستوى: فلتان جرائمي في أكثر من منطقة، اليوم فاريا وبالأمس بصاليم وقبلَها مزرعة يشوع.الوضع السياسي ليس أفضل حالًا: الدستور ينتهَك وترتكَب في حقه أكثرُ من جريمة: أفضلية المرور لأعراف وهرطقات تتقدم على مواد الدستور، والرئيس المكلَّف عالق بين تطبيق الدستور الذي قرأ فيه في اليوم الاول لتكليفه، وبين أعراف وسوابق يرى فيها البعضُ ضرورة، فيما يرى فيها البعض الآخر هرطقات. وبين الأعراف والهرطقات، يدور التأليفُ في حلقةٍ مفرغة، ولا خرق حتى الساعة، بل شروط وشروط مضادة.في زيارة الرئيس السوري للسعودية، تحدثت صفحة رئاسة الجمهورية السورية عن أن الجانبين ناقشا خططًا مستقبلية موسعة، في مجالات الطاقة والتقانة، والتعليم والصحة، للوصول مع السعودية إلى “شراكة حقيقية”، تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة كلها، وتحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري.وفي زيارة نتنياهو لواشنطن كلامٌ لرئيس الوزراء الاسرائيلي عن أنه سيبحث مع الرئيس ترامب ما بعد الانتصار على حركة حماس.هذا المساء، وفي موقف مستجدٍ لحزب الله، أعلن الأمين العام الشيخ نعيم قاسم " أننا نتصرف بحسب تقديرنا في الوقت المناسب". قاسم كشف ان تشييعَ الأمين العام السابق السيد حسن نصرالله في الثالث والعشرين من هذا الشهر، كما سيتم تشييعُ السيد هاشم صفي الدين بصفته أمينًا عامًا لأنه تمَّ تعيينُه أمينًا عامًا بعد استشهاد نصرالله. الدفن سيكون في مكانين : السيد نصرالله في قطعة ارضٍ بين طريقي المطار، القديمة والجديدة، فيما دفنُ صفي الدين سيكون في بلدته في الجنوب.اللافت أن الشيخ قاسم أعلن أن لا علاقة لحزب الله بمَسيرات الموتسيكلات، وجاء هذا الإنكار بعد أيامٍ من استنكار حركة امل لمسيرات الموتسيكلات. إذًا مَن يقف وراء مَسيرات الموتسيكلات؟***********مقدمة تلفزيون "أم تي في"هل تولد الحكومةُ المنتَظرة في اليومين المقبلَين؟ الأمر ليس مستبعداً، بل حتى شبه أكيد. فرئيس الحكومةِ المكلف تمكّن من حلحلة معظمِ العُقَد ومن تذليل غالبيةِ الإشكاليّات باستثناء إشكاليّتين مع القوات اللبنانية. فالقوات لا تزال تعارضُ تسليمَ وزارةِ المال إلى وزير يختاره الثنائي، وتعتبر أنه سيعرقل مسيرةَ الحكومة، لا بل حتى مسيرةَ العهد. من جهة ثانية فإنّ القوات، كما قال مصدرٌ قياديٌ فيها لل "ام تي في" لن ترضى بعدم تسلّم وزارةٍ سيادية، وتعتبر الأمرَ يشكّل انتقاصاً من دورها وحجمِ تمثيلِها، وبالتالي فهي تُصرُّ على أن تكون وزارةُ الخارجية من حصّتها، وذلك لتكون الديبلوماسيّةُ في خدمة التوجّهات السياسيّةِ الجديدة في لبنان.واللافت اليوم، البيانُ التصعيديّ الصادر عن الدائرة الإعلاميّة في القوات، الذي اعتبر ما يحصل بمثابة حظرٍ على القوات، وأنه نتيجةَ تدخّل محورِ الممانعة الذي يمنعها من أخذ موقعِها الطبيعي في الحكومة في المرحلة المقبلة. فكيف سيردُّ الرئيس نواف سلام على الإتهام؟ وبالنتيجة هل يوافقُ على مطلب القوات بتسلّم وزارةِ الخارجية كما وافقَ على إعطاء الماليّة للثنائي، أم أنّ ما يسري على الثنائي لا يسري على القوات؟ إقليمياً، زيارتان مهمّتان تأسيسيّتان. فالرئيسُ السوريُّ الجديد أحمد الشرع قام بزيارة إلى المملكة العربيّة السعوديّة، هي الأولى له بعد تسلّمه قيادةَ سوريا، ما يؤشّر إلى الأهمية التي يوليها الشرع لعلاقة دمشق بالرياض. أما الزيارةُ الثانية فهي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الولايات المتحدة، وسيتمّ التطرّقُ فيها إلى الوضع في لبنان وفي المنطقة ككل**************مقدمة تلفزيون "المنار"بدماءِ أمينينِ عامينِ لحزبِ اللهِ وقادةٍ جهاديين، ومجاهدين استشهاديين، واهلِ العنفوانِ والثباتِ من اللبنانيين، انكسرَ العدوانُ الصهيونيُ الاميركي، وتتحررُ الارضُ اليوم، وسيَكتملُ التحرير.بالتضحياتِ العظامِ والتكاملِ مع الجيشِ الوطني المقدامِ سيَكتملُ التحريرُ الشعبيُ الذي بدأَ الاحدَ الماضي وما زالَ مستمراً وسيبقى حتى استعادةِ كاملِ الارضِ باذنِ الله.وحتى انتهاءِ مهلةِ وقفِ اطلاقِ النارِ التي وافقت الدولةُ اللبنانيةُ على تمديدِها حتى الثامنَ عشرَ من شباط ، فان على الدولة كاملَ المسؤوليةِ للضغطِ باقصى ما تستطيعُ عبرَ الرعاةِ الدوليينَ لوقفِ الخروقاتِ الصهيونيةِ بل العدوانِ الصهيونيِ المتمادي – كما طالب الامينُ العامُّ لحزبِ الله سماحةُ الشيخ نعيم قاسم.. اما المقاومةُ التي صبرت افساحاً في المجالِ امامَ دورِ الدولة، فهي مسارٌ وخيارٌ وستتصرفُ بحسبِ تقديرِها في الوقتِ المناسبِ كما أكدَ الامينُ العام لحزب الله.والمقاومةُ واهلُها الذين على العهدِ بالثبات، يُدَوِّنُونَ التاريخَ ويصنعونَ الحاضرَ والمستقبل، يحررونَ الارضَ كما في عيترون اليوم ويارين ومارون، ووقفوا ولا يزالون امامَ الجبروتِ الاسرائيلي ومن ورائِه الامريكي وكلُّ عتاةِ العالم، ويصنعون للبنانَ مجداً وعنفوانا.هؤلاءِ جميعُهم “على العهد” في الثالثِ والعشرينَ من شباطَ لتشييعِ الامينِ العامِّ لحزبِ الله سيدِ شهداءِ الامة السيد حسن نصر الله، ومعه خليفتُه امينُ عام حزب الله الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، كما نعاهُ سماحة الشيخ نعيم قاسم.فحزبُ الله دعا الى تشييعٍ مهيبٍ لامينينِ عامّينِ قدّما في سبيلِ اللهِ والامةِ والوطنِ كلَ جهدٍ وفكرٍ وجهادٍ وعمل، وسيكونُ لهما تشييعٌ رسميٌ وجماهيريٌ مَهيبٌ كما دعا الامينُ العام سماحة الشيخ نعيم قاسم.امةٌ تشيّعُ قادتَها ولن تسقطَ رايتُها، ولن تغيّرَ باتجاهِها ولا قناعتِها، وستبقى ترفضُ التبعيةَ ولن تعرفَ استسلاماً، وستنقلُ للاجيالِ وطناً عزيزاً كريماً كما أكد سماحةُ الشيخ قاسم.***********مقدمة تلفزيون "أو تي في"مع انتهاء الاسبوع الطالع، يكون قد انقضى شهر كامل على ملء الفراغ الرئاسي، وشهر إلا ثلاثة أيام على التكليف، من دون ان تلوح في الأفق، حتى اللحظة على الأقل، أي ملامح لخرق جدي في الرتابة السياسية التي تتحكم بالمشهد الداخلي، لأسباب ثلاثة:أولاً، عدم إنجاز الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب وفق ما نص عليه اتفاق وقف اطلاق النار، وتمديد المهلة حتى الثامن عشر من شباط بشكل ملتبس، ما شرَّع الأبواب أمام مخاطر جمّى قد تتأتى عن الجرح النازف المتروك.ثانياً، التخبط الواضح في تشكيل الحكومة، بدءاً بمسألة وزارة المال، وليس انتهاء بالمعايير غير الموحدة المعتمدة في التوزير، وهو ما يفسح في المجال أمام رفع سقف المطالب من جانب بعض الأفرقاء، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، وكل ذلك فيما لا يبدو واضحاً للرأي العام، التمييز المعتمد بين الحزبي وغير الحزبي في اختيار الوزراء.ثالثاً، في انتظار الولادة الحكومية، والبيان الوزاري للحكومة العتيدة، غياب واضح للرؤية العملية لترجمة مضامين خطاب القسم على أرض الواقع، باستثناء تكرار الوعود التي تنتظر التطبيق، ليبنى على الشيء مقتضاه.غير ان ما سبق لا يعني أن الأفق مسدود، ذلك أن اللبنانيين لم يعودوا يعولون للأسف إلا على ضغط خارجي يدفع بالسياسيين المعنيين إلى إنجاز المطلوب، وهو ما يؤدي حكماً إلى عدم استبعاد المفاجآت، في أسبوع اللقاء المنتظر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المنشغل بعلاقات بلاده مع كندا والمكسيك وباناما والدانمارك والصين وغيرها، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الواقع تحت وابل من القصف الداخلي، بفعل مجريات صفقة التبادل مع حماس.وفي الانتظار، حدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الثالث والعشرين من شباط الجاري موعداً لتشييع الأمين العام الشهيد السيد حسن نصرالله، على أن يشيَّع في اليوم ذاته أيضاً رئيس المجلس التنفيذي السيد الشهيد هاشم صفي الدين، لكن بصفته أميناً عاماً أيضاً، حيث كشف قاسم للمرة الأولى بصورة رسمية، أن حزب الله كان اختار صفي الدين ليخلف نصرالله بعد استشهاده بثلاثة أيام، لكن إسرائيل نفذت جريمتها بحقه قبل الإعلان بيوم أو يومين.غير ان بداية النشرة مع جريمة فاريا التي هزَّت لبنان.***********مقدمة تلفزيون "أن بي أن"مجددًا... إلى الجنوب.. بل إلى جنوب الجنوب در... حاملين الأعلام اللبنانية ورايات المقاومة وعلى لحن الأهازيج الوطنية يـَمـَّموا وجوهم باكرًا شطر القرى الواقعة في قلب معركة استعادة الأرض. مع صياح الديك اندفعت الجموع زاحفة نحو القرى التي ما يزال بينها ما هي في أسر العدو الإسرائيلي فدخلوا بعضها وبلغوا مشارف أخرى يلقون التحايا على الحقول وأشجار الزيتون وعبق التراب الذي لم يقو عليه الدمار العظيم.هكذا لم يفلح تهديد ووعيد جيش الاحتلال في وقف الزحف جنوبـًا ولم تـُحـُلْ اعتداءاته بالرصاص حينـًا وبقنابل الصوت التي القتها مسيـّراته حينـًا آخر دون التوجه إلى يارون وعيترون وميس الجبل وحولا وكفركلا والعشرات من أخواتها. بعضها سبقهم إليها الجيش اللبناني كما عيترون وبعضها الآخر ينتظر - كما كفركلا - لكن العودة دائمـًا في تناغم وتنسيق مع مؤسستهم الوطنية. هكذا كانت مسيرة (أحد العودة 2) التي دعي إلى المشاركة فيها جميع فئات المجتمع والمناطق فلبـّى الكثيرون النداء لمواجهة الاحتلال بأجسادهم العارية.وفي اطلالة للامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حدد فيها موعد تشييع السيد الشهيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين يوم الاحد في الثالث والعشرين من شباط الحالي. وامام التطورات الحاصلة في الجنوب أكد الشيخ قاسم أن الراية ستبقى مرفوعة لانها مبنية على الحق وشدد على أن المقاومة مسار وخيار وهي تتصرف بحسب تقديراتها.وبأجسادٍ نخرها التعذيب خرج معتقلون فلسطينيون من غياهب سجون العدو ولكن بروح من الصمود والعنفوان عكستها تصريحاتهم. بعضهم عاد إلى الضفة وبعضهم إلى غزة حيث بلغ الألم أشدّه لدى من وصل ليجد جميع أفراد أسرته قد باتوا شهداء في العدوان الإسرائيلي الذي يلجمه الآن اتفاق لوقف اطلاق النار. هذا الاتفاق بكل ما سبقه وأعقبه يحط على طاولة البحث التي تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو الذي غادر اليوم إلى واشنطن.وقد قرر نتنياهو عدم إرسال فريق التفاوض إلى قطر لبحث المرحلة الثانية من صفقة التبادل قبل اجتماعه مع ترامب.وعشية الاجتماع المرتقب كـُشف النقاب عن بناء سلطات الاحتلال مواقع استيطانية وقواعد في المنطقة المنزوعة السلاح في جنوب سوريا. سوريا غادرها اليوم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قاصدًا السعودية في أول تحرك خارجي له منذ توليه السلطة في بلاده.***************مقدمة تلفزيون "الجديد"ضَبطَ الجنوب ايقاعَ العودة الثانية.. وتَقدّمَ الفلتانُ الامني الى محافظاتٍ امنة سَرِقةٌ وقتلٌ يومَ السبت أوديا بحياةِ مِطران الأرمن الأرثوذكس الأرشمندريت أنانيا كوجانيان في بصاليم.. حرْقُ منزلِ الاب مجدي علاوي في المعصيرة.. ودماءٌ تسيل على بياضِ فاريا فتُزهِقُ روحَ الشاب خليل خليل على اسبابٍ أتفهَ من ان تُنهِيَ حياةَ فتىً في عمرِ الورد اجرامُ الفجر بكى له الصباح.. حينما انقشعتِ الرؤية عن جريمةٍ أمعنَ مُرتكِبُها بدهسِ ضحيتِه ثلاثَ مراتٍ متتالية ليُعلّمَه أن يَكسِرَ عليه بالسيارة مرةً اخرى حَرقَ الجاني قلبَ عائلةِ خليل وفرّ الى الشَمال، قبلَ ان تتمكّنَ مخابراتُ الجيش من توقيفِه ويُعلِنَ جهازُ امنِ الدولة توقيفَ صديقةِ القاتل ووالدتِه فاريا سكنَها الحزن، واهلُها قَطعوا الطرقات غضباً.. لكنّ المأساة كانت قد وَقعت وأَظهرت سلوكياتٍ خَطِرة في بِضعِ شبابٍ لبناني ذي النزعةِ المنحرفة في الاخلاقياتِ المحترفة في الاجرام غيرَ ان سرعةَ القبضِ على الفاعل تَركت ارتياحاً لدى شارعٍ امتلكَه الغضب.. اذ عَمِلت استخباراتُ الجيش وامن الدولة على تعقّبِ المدعو جوناثان شمعون ومرافقيه.والارتياحُ كان على مستوىً اوسع جنوباً.. اذ رافقَ الجيشُ المواطنين في رحلةِ العودة الثانية حيث انضمّت عيترون الى بلداتِ القطاع الغربي وأَضحت محرّرةً بأغلبِ شوارعها وازالَ الجيشُ اللبناني الاسلاكَ الشائكة في كفركلا، وسارت آلياتُه امامَ الاهالي باتجاهِ مدخلِ البلدة وبمرورِ الاحد اقربَ الى الهدوء، اكد حزبُ الله عبْر امينِه العام الشيخ نعيم قاسم ان الحزبَ يريدُ للدولة ان تأخُذَ فرصتَها الكاملة من اجلِ ان تُحقِقَ وقفَ اطلاقِ النار والالتزام بالاتفاق قاسم اعلن عن موعد تشييع الامين العام الشهيد السيد حسن نصرالله في الثالث والعشرين من شباط الحالي وقال ان الشهيد السيد هاشم صفي الدين سيتم تشييعه في اليوم نفسه بصفته امينا عاما للحزب.وكشف قاسم ان أنه تمّ انتخاب صفي الدين أمينا عاما خلفا لنصرالله، لكن اغتياله سبق الإعلان عن ذلك. وحتى تاريخ الثالث والعشرين من الجاري لا يعرف ما اذا كانت اسرائيل ستمدد المهلة الثانية لوقف اطلاق النار وهي تتجه الى هذا الخيار عمليا لاسيما بعد زيارة يقوم بها بنيامين نتنياهو الى واشنطن اليوم للقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب والطرفان الاميركي والاسرائيلي .. يقضما دولا ومساحات، من كندا الى بنما مرورا بجزيرة غرينلاند الدنماركية مرورا بغزة الفلسطنيية .. وسيكون جنوب لبنان نقطة في بحر الاطماع الثنائية المشتركة. وكله بهدف تأمين عودة المستوطنيين الى الشمال الاسرائيلي.وفي التأليف اللبناني.. عطلة نهاية الاسبوع خرقتها تشكيلة شبه جاهزة اعلنها النائب مروان حمادة لقناة الحرة هذا المساء وقال إن ولادة الحكومة في غضون 48 ساعة مؤكدا أن إسم ياسين جابر حُسم وزيراً للماليّة في الحكومة الجديدة ولا ثلث معطّل في الحكومة، لذلك الوزير الشيعيّ الخامس هو من اختيار رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة.