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اذا ما سلكت الأمور المنحى الإجابي سيكون لبنان امام ولادة حكومة جديدة بين اليوم والغد وربما قبل النصف الثاني من الأسبوع الجاري بعد تذليل العقبات وإنجاز التشكيل بنسبة تسعين في المئة والبت بالأسماء والحقائب...ومن المنتظر ان يحمل الرئيس المكلف نواف سلامة اليوم المسودة الأخيرة إلى قصر بعبدا ليعرضها على رئيس الجمهورية جوزاف عون.في الجنوب اللبناني رحبت القرى الحدودية بعودة أهلها الذين يصرون على الرجوع إليها على الرغم من الاستفزازات الاسرائيلية والدمار الكبير للمنازل ومظاهر الحياة حيث يلجأ الأهالي إلى نصب الخيام على ركام منازلهم رافضين النزوح مرة أخرى وفي إشارة منهم إلى عدم ترك الأرض مهما كلف الثمن ومهما كانت الظروف صعبة.وفي بعض القرى بدأت مظاهر الحياة بالتكشف بعودة المزارعين والتجار إلى مزاولة عملهم.العدو الاسرائيلي تابع عدوانيته إذ أقدم على حرق عدد من المنازل بين بلدتي العديسة ورب ثلاثينونفذ تفجيرات ضخمة في يارون.وفيما ظلت الاهتمامات الداخلية منصبة على ملف التأليف الحكومي والأنظار شاخصة نحو الجنوب وصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن بانتظار ما سينتهي إليه اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وفي هذا الإطار كشفت مجلة "فاينانشال تايمز أن نتنياهو وترامب ينسقان بشأن الرغبة في إفراغ القطاع وتهجير سكانه إلى الدول المجاورة ويؤكدان على ضرورة ممارسة الضغوط لتحريك هذه الخطوة إلى الأمام.وللبحث في هذه الغاية سيستقبل الرئيس الاميركي في الحادي عشر من الجاري الملك عبد الله الثاني.وفي سياق توسيع ترامب لمروحة لقاءاته الدولية نقلت وكالة رويترز عن مصدرين روسيين مطلعين أن قمة ستعقد بين الرئيسين الأميركي والروسي مفترضة أن السعودية والإمارات مكانان محتملان لاستضافتها.=======الأوضاع تتقدم وتتطور بسرعة في المنطقة، فيما لبنان يتلهى بحلحلة عقد حكومة لم تتشكل حتى الآن!التطور الأبرز، على الصعيد الإقليمي، القمة الأميركية- الإسرائيلية في واشنطن،وعلى جدول أعمالها طبعا الوضع الأمني في الجنوب .فكيف يستطيع دونالد ترامب أن يضغط على بنيامين نتانياهو وأن يدعوه إلى سحب جيشه من لبنان ، طالما لا وجود في بيروت لحكومة فعلية تتولى مهمة تطبيق القرار 1701 عبر نشر الجيش اللبناني جنوبا؟إنها الاشكالية الكبرى المطروحة.لذلك فان اي تباطوء في معالجة العراقيل التي تعترض تشكيل الحكومةيشكل ضربا للدينامية التي جاء العهد على اساسها وكلف نواف سلام تشكيل الحكومة على اساسها.وفي هذا الاطار بالذات نقلت القوات اللبنانية اليوم التجاذب بينها وبين رئيس الحكومة المكلف الى مكان آخر.اذ بدلا من ان تسأله وتسائله عن الحقائب والاسماء، سألته عن المعايير والقواعد التي اعتمدها في تشكيل الحكومة.وعما اذا كان أخذ تعهدات من الثنائي عموما وحزب الله خصوصا عن ملفات كثيرة ابرزها ملفا السلاح والتدقيق الجنائي. فهل عند سلام اجابات وافية للقوات عن هذين السؤالين؟وفي الانتظار، فان الزيارة التي كانت متوقعة لرئيس الحكومة المكلف الى قصر بعبدا لم تحصل، علما ان لقاء جمع الرجلين ليل امس ظل بعيدا من الاعلام.وقد رجحت اوساط متابعة ان تحصل الزيارة غدا بحيث يحمل رئيس الحكومة المكلف تشكيلة اولية يعرضها على رئيس الجمهورية.جنوبا، اعلن الجيش الاسرائيلي في بيان انه يواصل تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله ، كما اعلن في بيان آخر انه استهدف عددا من عناصر حزب الله في المنطقة وقام بابعاد واعتقال عدد من المشتبه بهم، وفق البيان. كل ذلك وسط سكوت مطبق وكامل لحزب الله!.=======بحسب المادة 65 من الدستور، تناط السلطة الاجرائية في لبنان بمجلس الوزراء مجتمعا، فهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة ويشرف على أعمال كل أجهزتها، وهو من يعين الموظفين ويحل مجلس النواب في حالات معينة.أما النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء، فأكثرية ثلثي أعضائه، على ان يتخذ قراراته توافقيا، وإذ تعذر ذلك، فبالتصويت بأكثرية الحضور، ما عدا المواضيع الاساسية التي تحتاج الى الثلثين، كتعديل الدستور وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم والاتفاقات الدولية والموازنة والخطط الانمائية طويلة المدى وتعيين موظفي الفئة الأولى واعادة النظر في التقسيم الاداري وحل مجلس النواب وقوانين الانتخابات والجنسية والاحوال الشخصية، إلى جانب إقالة الوزراء.هذا في النص الدستوري المتعلق بالصلاحيات. أما النص المرتبط بالميثاق، فجوهره العبارة التالية من المادة 95 من الدستور: “تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة”.فكيف يكون هذا التمثيل العادل؟هل يكون بمجرد اختيار أشخاص مسيحيين ومسلمين وتعيينهم وزراء؟أما يكون بالوقوف على رأي الممثلين الفعليين للمسيحيين والمسلمين في اختيار الوزراء، إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، اللذين يوقعان مرسوم التشكيل؟وماذا عن حالة الوقوف عند رأي بعض المسيحيين من دون سائر اللبنانيين، أو بعض المسلمين من دون سائر المواطنين؟ هل لها من تفسير، خارج إطار الشعارات غير الواقعية والكلام المعسول؟هذه الاسئلة بالتحديد تختصر واقع عملية تشكيل حكومة العهد الأولى، في موازاة موجة تفاؤل جديدة بقرب الولادة، التي تقابلها موجات تشاؤم عابرة للقوى والأحزاب والشخصيات، بعدم مراعاة مبدأ وحدة المعايير.كل ذلك، ولم نتحدث بعد بالمشروع السياسي المفترض ان يرد في البيان الوزاري، المفترض بدوره أن يفصل الخطوط العريضة التي تناولها خطاب القسم الرئاسي.فأين ما يجري اليوم من كل ذلك؟ رب قائل: تفاءلوا بالخير تجدوه. لكن في المقابل، ثمة من يصر: المكتوب يقرأ من عنوانه… فهل يخطئ المتشائمون هذه المرة بالعنوان؟.=======بات من باب التكرار القول إن التشكيلة الحكومية لم تغادر المربع الاول.وبات من باب التكرار القول إن الحكومة تولد بمرسوم علني لا بتسريب.وبات من باب التكرار القول إن ازدواجية المعايير في التشكيل، سببت إحراج الرئيس المكلف:حزبي وغير حزبي تحت سقف واحد.احزاب تسمي وتختار الحقائب، وأحزاب لا تعطى هذا الترف، والنوعان تحت سقف واحد .الهامش يضيق أمام الرئيس المكلف، فإما إعادة خلط أوراق التشكيل، وإما تشكيلة يضعها هو ويحملها الى رئيس الجمهورية ، ويتشاوران، ويصدر مرسوم التشكيل، فتكون تشكيلة أمر واقع على الجميع ، لا "أمرا واقعا" في مكان و"واقع الأمر" في مكان آخر.ما دون ذلك سيبقى الدوران في الحلقة المفرغة هو السائد.تحدث هذه المراوحة في لبنان ، فيما العالم تدور فيه أحداث وتطورات نوعية تنعكس بشكل أو بآخر على لبنان:رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب.في تل ابيب، يعلن رئيس الأركان الجديد ان سنة 2025 هي سنة قتال.في سوريا ، الرئيس أحمد الشرع يوسع مروحة اتصالاته: غدا في تركيا ، راعية المرحلة الجديدة في سوريا ، بعد محطته الأولى خارجيا ، في السعودية ، حيث يسعى إلى " شراكة تاريخية " مع المملكة...=======مقدمة "الجديد"وقعت الحرب التجارية الثانية بين أميركا طرفا أول.. كندا وأوروبا والصين والمكسيك في الطرف الثاني وافتتح الإثنين على نزول سلاح الضرائب الأميركية الى الأسواق، ما هز العلاقات التجارية واستنفر منطقة الأسهم والسندات المدفوعة وسوق السيارات وارتفعت أسعار النفط وقفزت العقود الآجلة للخام الأميركي.وبدأت أميركا نفسها بتحمل آلام اقتصادية فرضها رئيسها وحذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية من العواقب الوخيمة للحروب التجارية، فيما انعقدت قمة أوروبية لتعلن أن الحرب الجمركية مضرة لأميركا وأوروبا والمحارب الأول لقرارات ترامب كان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو شاهرا سلاح المعاملة بالمثل ومعلنا أن كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة خمسة وعشرين في المئة على سلع أميركية اعتبارا من يوم الثلاثاء مهددا بقطع النفط والغاز عن الولايات المتحدة.لبنان الواقع تحت تأثير أزماته هو خارج الرسوم والضرائب والحرب الكونية التجارية الى ان يشكل حكومته ويطلق آلية العمل الاقتصادي والسياسي وبعد تطويق التأليف بالمطالب الحزبية خرج الرئيس المكلف نواف سلام بتشكيلة من التطمينات متحدثا عن تقدم ايجابي في التأليف وشدد على ان أي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليه هو عار من الصحة.واعتبر أن الغمز من قناة خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هو ايضا غير دقيق كون التواصل الإيجابي قائما مع الجميع والغمز الوارد في كلام سلام تعود اصوله الى مجموعات الضغط الحزبية.فالقوات ستجتمع الليلة لتحديد موقفها بعدما ابدى نوابها اعتراضا على منحى التأليف التيار الوطني الحر سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا لابداء رأيه بالمسار الحكومي رافضا منحه فتات الوزارات كتلة الاعتدال طلبت وزارة للشمال وإلا ستحجب الثقة نواب الارمن رفضوا بدورهم الاسم المطروح لوزارة الشباب والرياضة.وعلى المشهد الحكومي غير المكتمل تستقبل بيروت هذا الاسبوع زائرين: قطري واميركي وسيصل غدا رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني فيما تصل الاميركية مورغان أورتاغوس يوم الخميس المقبل بصفتها مبعوثة رئاسية للسلام في الشرق الأوسط.وقد يشهد الزائران على ولادة الحكومة اذا ذللت آخر العقبات الحزبية، غير أن مهمة الموفدة الاميركية تتصل حصرا بالمعطيات الامنية واتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل . وهي المهمة التي سيسعى الرئيس جوزاف عون الى الضغط مع الولايات المتحدة تحديدا لانهاء ذيولها في الثامن عشر من شباط الجاري وعدم تمديد مهلة وقف اطلاق النار . وفي كلام للرئيس عون امام القضاة اليوم فان العدالة في خطاب القسم عممها على رجال العدل.وتوجه اليهم قائلا : "لا تظلموا بريئا ولا تبرئوا ظالما"، فلا احد يمكنه إرضاء الجميع، انما على الأقل يجب العمل على إرضاء الضمير والذات".وخلال تبادل الحديث مع الوفد، شدد الرئيس عون على انه حتى ولو طلب منهم شخصيا اتخاذ قرار مخالف للقانون، فعليهم التمتع بالجرأة اللازمة لرفض الطلب، لان "علينا جميعا ان نكون تحت سقف القانون".ويقود هذا الكلام الى خروج الشعار من الخطاب ودخوله حيز التطبيق ، واول المعتقلين بلا محاكمة هو هانيبال معمر القذافي الموقوف بتهمة التجني السياسي اللبناني.وقد ناشدت شقيقته عائشة رئيس الجمهورية بالعمل على إنهاء هذا الاعتقال التعسفي لأخيها الذي لا تحتاج براءته لأي أدلة أو براهين.