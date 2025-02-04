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لبنان

إطلاق توزيع بطاقة المزارع: تساهم في تطوير القطاع والنهوض به

Lebanon 24
04-02-2025 | 09:37
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أطلقت وزارة الزراعة توزيع بطاقة المزارع في مصلحة الزراعة في البقاع - زحلة، برعاية وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وذلك في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والمزارعين في مختلف المناطق اللبنانية، بحضور شخصيات رسمية وزراعية ونقابية وممثلي عدد من التعاونيات ورؤساء البلديات.
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وتأتي هذه المبادرة في وقت حاسم لتحسين آلية الوصول إلى الخدمات والدعم المقدم للمزارعين، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في لبنان.

وأكدت الوزارة "أهمية هذه البطاقة في تنظيم القطاع الزراعي في لبنان وتسهيل حصول المزارعين على المساعدات اللازمة لمواصلة العمل في الأرض وتحسين الإنتاجية"، مشيرة الى أنها "من خلال هذه الخطوة، تسعى إلى خلق قاعدة بيانات دقيقة تساعد في دعم المزارعين بشكل فعال ومؤثر".

وشدد وزير الزراعة على أهمية تسجيل المزارعين في السجل الزراعي، موضحا أن "هذه البطاقة تعتبر من الأدوات الأساسية التي تسهم في رفع مستوى التنسيق بين المزارعين والوزارة، بما يعود بالفائدة على تطوير القطاع الزراعي والنهوض به".

وأكد "التزام الوزارة المستمر بدعم المزارعين في البقاع وجميع المناطق اللبنانية"، مثمنا "جهودهم في تطوير القطاع الزراعي ومساهمتهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن "الوزارة تعمل أيضا على تقييم الأضرار الزراعية الناتجة عن الأحداث الأخيرة، وإلى توفير التعويضات المناسبة للمزارعين المتضررين".

ودعا الحاج حسن "كافة المزارعين إلى التسجيل في السجل الزراعي وفي منصة الاستبيان الإلكترونية لضمان الاستفادة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة"، مؤكدا أن "الوزارة ستظل دائما إلى جانبهم في جميع التحديات التي يواجهونها".
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