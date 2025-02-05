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لبنان
عون استقبل ميقاتي في بعبدا
Lebanon 24
05-02-2025
|
05:58
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استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري، في بعبدا.
وبحث الطرفان الأوضاع العامة، خاصة التطورات الأخيرة في الجنوب.
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