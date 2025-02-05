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لبنان

اليونيفيل: الجيش منتشر وجاهز في مواقعه بالجنوب

Lebanon 24
05-02-2025 | 09:33
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أكّدت بعثة "اليونيفيل" أنّ الجيش منتشر وجاهز في مواقعه بالجنوب اللبناني.

وأشارت في حديث مع "العربية" إلى أن إسرائيل لم تنسحب بعد من كل مناطق القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

وتطلعت لتنفيذ بنود القرار 1701 في لبنان بشكل كامل. (العربية)
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