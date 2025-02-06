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لبنان

لا تفعيل للماكينات الانتخابية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-02-2025 | 02:45
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على الرغم من تأكيد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي  اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، الا انه لوحظ أن ايا من الماكينات الإنتخابية للأحزاب لم تفعّل عملها ولم تبدأ أي تحرك يوحي بأن الإنتخابات قائمة.
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المصدر: لبنان 24
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