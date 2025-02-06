لا تفعيل للماكينات الانتخابية

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على الرغم من تأكيد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، الا انه لوحظ أن ايا من الماكينات الإنتخابية للأحزاب لم تفعّل عملها ولم تبدأ أي تحرك يوحي بأن الإنتخابات قائمة.