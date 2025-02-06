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لبنان

ملتقى التأثير المدني: الإصلاح والسِّيادة يتلازمان!

Lebanon 24
06-02-2025 | 04:27
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دوّن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "هي الفُرصَة التَّاريخيَّة، وكِم هَدَرت لنا منظومة اللَّادولة فُرصًا ذهبيَّة على مدى عقود".
 
وأضاف الملتقى: "إنَّهُ زمن التِقاط الأنفاسِ والأخذِ بزمام المُبادِرة لترسيخ الإصلاح، وتعميم السِّيادة. لا تجزِئة بين هذين المستويَين البنيويّين في مسارِ بِناء دولة الحقِّ وحُكمِ القانون".
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وانتهى الملتقى الى القول: "إنَّهُ زمنُ الانخِراط بشَغَفٍ في تأكيدِ المواطنة هويَّة جامِعَة، والدُّستور ناظِمًا للعقد الاجتِماعيّ، والمُساءَلة مع المُحَاسبة كضمانةٍ لإحقاقِ العدالة. فالشَّغف مُلِحٌّ، والحَذَرُ واجب".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بأن "دَولَةُ الحقّ والقانون تقوم بإنهاء سياسة الإفلات من العِقاب".
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