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لبنان

أنباء عن انفجار مستودع أسلحة بالقرب من الحدود السورية - اللبنانية

Lebanon 24
06-02-2025 | 05:26
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تحدثت أنباء عن انفجار مستودع أسلحة في بلدة حاويك غرب القصير بالقرب من الحدود السورية - اللبنانية.
 
 
 
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