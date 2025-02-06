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لبنان
أنباء عن انفجار مستودع أسلحة بالقرب من الحدود السورية - اللبنانية
Lebanon 24
06-02-2025
|
05:26
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تحدثت أنباء عن انفجار مستودع أسلحة في بلدة حاويك غرب القصير بالقرب من الحدود السورية - اللبنانية.
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