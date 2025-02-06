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لبنان

داخل الطائرة وبجولة فوق سماء لبنان.. السفيرة الأميركية في الـ "ميدل إيست" (صور)

Lebanon 24
06-02-2025 | 11:55
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أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الخميس، عبر منصة "أكس"،  أن "السفيرة ليزا جونسون جالت اليوم الخميس في مقر شركة طيران الشرق الأوسط MEA ومركز التدريب، وأشادت بأهميتها للاقتصاد اللبناني ودورها في إبقاء لبنان متصلا بالعالم".
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وأظهرت الصور السفيرة الأميركية من داخل الطائرة وهي تقوم بجولة فوق سماء لبنان.




 


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