الحاج حسن: 6 شباط انتباه الأمة وانتصارها لكل 17 أيار

كتب وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن عبر منصة "أكس": "عند هذا التاريخ، تركنا الكون لدهشته وغيرنا الجغرافيا، عند هذا التاريخ، خرج المحرومون إلا من شجاعتهم وكان فجر شباط، عند هذا التاريخ، وقف رجل بصلابة الأنبياء وحكمة الأولياء، وقاد مسيرة أمل... السادس من شباط هو انتباه الأمة وانتصارها لكل 17 أيار".

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