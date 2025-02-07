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لبنان

هذا مصير "مقتنيات نصرالله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-02-2025 | 06:19
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يتمُّ الحديث في أوساط "حزب الله" عن إمكانية استحداث "معرض" لمُقتنيات أمين عام "حزب الله" السابق الشّهيد السيد حسن نصرالله وذلك خلال مرحلةٍ لاحقة بعد التشييع المُقرَّر يوم 23 شباط الجاري.
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ومن الممكن أن يتضمَّن هذا المعرض - في حال إنشائه - مُقتنيات أخرى عائدة لقادة شهداء من "حزب الله"، وذلك تخليداً لذكراهم.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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