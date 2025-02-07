هذا مصير "مقتنيات نصرالله"

يتمُّ الحديث في أوساط "حزب الله" عن إمكانية استحداث "معرض" لمُقتنيات أمين عام "حزب الله" السابق الشّهيد السيد حسن نصرالله وذلك خلال مرحلةٍ لاحقة بعد التشييع المُقرَّر يوم 23 شباط الجاري.

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ومن الممكن أن يتضمَّن هذا المعرض - في حال إنشائه - مُقتنيات أخرى عائدة لقادة شهداء من "حزب الله"، وذلك تخليداً لذكراهم.