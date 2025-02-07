ينال صلح: كلام المبعوثة الأميركية لا يمت بصلة إلى الديبلوماسية السياسية

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دان النائب ينال صلح "تصريح المبعوثه الامريكية والذي ينم عن تدخل وقح في الشؤون الداخلية اللبنانية". واعتبر خلال استقباله في دارته وفدا من أهالي بعلبك، ان "كلام المبعوثة الأميركية لا يمت بصلة إلى الديبلوماسية السياسية، وإنما هو كلام استعماري يدل على الهيمنة المتعجرفة، فأين هم "السياديون" من هذا الكلام؟".وأكد صلح ان "حزب الله هو جزء من النسيج السياسي والاجتماعي اللبناني، ولا يمكن لأي أحد على الإطلاق الغاءه او حتى تجاهله، ولولا أصوات الثنائي الوطني، حزب الله وحركة أمل، لما انتخب رئيس للجمهورية في لبنان".ودعا جميع الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى "الحذر من التدخل الفاضح والواضح، وحتى الوقح للادارة الامريكية الجديدة في الشؤون الداخلية اللبنانية".واستنكر صلح "تصريحات الرئيس الامريكي بخصوص غزة والشعب الفلسطيني الذي لم ولن يترك أرضه، وهو من دفع الأثمان الكبيرة في معركة العزة، معركة طوفان الأقصى، ليخرج منها منتصرا، واذ بالإدارة الامريكية الجديدة تحاول فعل ما عجزت عنه آلة الإجرام الإسرائيلية"، مطالبا الدول العربية والاسلامية "بضرورة التحرك لمنع تنفيذي مخططات ترامب". (الوكالة الوطنية)